Treno soppresso da Cuneo per Torino: ennesimo disagio per i pendolari, fermi in stazione al gelo

Ennesima mattinata di passione oggi, martedì 14 gennaio, per i pendolari che da Cuneo attendevano. di partire per Torino Porta Nuova.

"Il treno delle 7.24 è stato soppresso, poi hanno annunciato ritardo, poi di nuovo la soppressione" - ci segnala un lettore -. Qua in stazione a Cuneo ci sono centinaia di persone che attendono al freddo di partire per Torino e l'unica spiegazione che ci hanno dato suona ridicola: il treno non parte per il freddo".

Dopo aver atteso al freddo e aver accumulato ritardo, i pendolari sono stati dirottati su un altro binario per prendere il treno successivo, quello delle 7.51. Numerose proteste da parte di chi aveva coincidenze dal capoluogo regionale, con prenotazioni sulle varie Frecce.

Necessario anche l'intervento della Polizia per calmare gli animi delle persone ferme lungo i binari con temperature sotto zero.