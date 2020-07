Banche locali, Ghisolfi: "Cuneo non è più un fortino"

Il credito non verrà meno in assoluto, perché anche dopo la fase più terribile del covid la presenza di agenzie e sportelli nelle varie realtà geografiche sarà sempre comunque assicurata dal ruolo di Istituti maggiori; però la storica caratteristica di Cuneo e della Provincia “Granda”, come “fortino” delle Banche locali e in particolare delle Casse di Risparmio, va declinata al passato prossimo quando erano ben 5 le CR con Sede legale in questo specifico territorio del Piemonte.