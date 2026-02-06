Formedil Cuneo: diventa un professionista per il mondo edile

Abbiamo incontrato Elena Lovera presidente Formedil Cuneo (ex scuola Edile Cuneo) e Laura Blua direttore dell’ente, punto di riferimento della formazione edile in provincia di Cuneo.

La nuova denominazione come punto di partenza, l’autorevolezza e la consapevolezza di erogare una formazione completa grazie alla competenza dei docenti, il corso triennale 'Operatore Edile', percorso gratuito che accompagna i ragazzi nel mondo del lavoro, il tema della “Sicurezza” e quello delle consulenze per le imprese edili.

Il triennio di formazione professionale edile, finanziato dalla Regione Piemonte, è pensato per i ragazzi in possesso del diploma di scuola dell’obbligo e costituisce un’importante opportunità per acquisire competenze tecniche e costruire un futuro nel settore delle costruzioni. Al termine dei tre anni è previsto l’ingresso nel mondo del lavoro, in aziende artigiane o industriali, oppure la possibilità di proseguire gli studi attraverso un percorso dedicato per l’accesso al IV anno geometra.

Il percorso formativo prevede trasporto, pasti, divise, libri di testo e attrezzature gratuiti. Un altro elemento distintivo è il forte collegamento con le imprese del territorio, che garantisce reali opportunità di inserimento lavorativo al termine del triennio.

Questi i temi che troverete nell’intervista e che fanno conoscere da vicino una realtà, che nelle sedi di Savigliano, Boves, Cuneo e Alba, contribuisce alla “Formazione in Sicurezza” nel settore edile, un mondo che nella provincia Granda impiega migliaia di lavoratori e vede attive moltissime imprese di successo.

La durata è triennale, per complessive 2970 ore, e si rivolge a giovani di età compresa tra 14 e 24 anni (fino al compimento del venticinquesimo anno di età) che hanno terminato il primo ciclo di istruzione e privi di titolo di scuola secondaria di II grado. Il percorso prevede anche lo svolgimento di uno stage in azienda. Al termine dei tre anni, a seguito del superamento dell’esame finale, si acquisisce una qualifica professionale valida su tutto il territorio nazionale e di livello EQF 3.

Le lezioni si svolgono presso la sede dell’Ente Scuola Edile di Savigliano sita in Via Comitato di Liberazione Nazionale n.6. Percorso Finanziato con FSE 21/27 +

Contatti:

0171 697306 - Sede Cuneo

0172 717821 - Sede Savigliano mail: scuolaed@scuolaedilecuneo.it

https://scuolaedilecuneo.it