Inaugurato il Micronido Twiga: a Bandito un nuovo spazio educativo per la prima infanzia

A partire da lunedì 2 febbraio 2026, la frazione Bandito di Bra si arricchisce di un nuovo e importante servizio per le famiglie del territorio: apre ufficialmente il Micronido Twiga, una realtà educativa pensata per accogliere bambini dai 3 ai 36 mesi, con una capienza massima di 24 posti.

Il micronido nasce dall’iniziativa di Marta Morino, imprenditrice e pedagogista trentenne, da anni impegnata nel settore educativo. La struttura si presenta come un ambiente luminoso, spazioso e accogliente, progettato con grande attenzione ai bisogni dei più piccoli. Arredi, materiali e colori sono stati scelti seguendo criteri di naturalità e benessere, in un progetto educativo curato direttamente dalla titolare con competenza e sensibilità pedagogica.

Una partecipazione sentita dalla comunità

L’inaugurazione si è trasformata in un vero e proprio momento di festa collettiva, con la partecipazione di oltre 200 persone tra familiari, amici, residenti della frazione e numerosi genitori interessati al servizio. Presente all’evento anche il Sindaco di Bra, Gianni Fogliato, che ha sottolineato l’importanza di investire in servizi educativi di qualità come pilastro fondamentale per la crescita del territorio.

Durante la giornata, i visitatori hanno potuto esplorare gli spazi del nido, apprezzando un luogo in cui ogni dettaglio è stato pensato con cura, dalla funzionalità degli ambienti interni fino alla presenza di un’area verde esterna, pensata per favorire il gioco, il movimento e il contatto con la natura.

Uno sguardo al futuro: il ruolo di Bra Servizi e del Gruppo Piumatti

Il Micronido Twiga ha sede in un immobile di proprietà di Bra Servizi, società del Gruppo Piumatti, realtà imprenditoriale storica del territorio braidese, da sempre attenta non solo allo sviluppo economico, ma anche alla responsabilità sociale d’impresa.

La concessione della struttura per la realizzazione del micronido nasce da una visione chiara e lungimirante del Cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti, che da anni guarda al futuro del territorio con particolare attenzione ai servizi alle famiglie e alla conciliazione tra vita lavorativa e personale. In un contesto aziendale che conta centinaia di dipendenti, in gran parte donne, investire in progetti dedicati alla prima infanzia significa rispondere a un bisogno reale e concreto della comunità.

«Chi meglio dei bambini rappresenta il nostro futuro»: un principio che trova applicazione concreta in questo progetto, dove impresa, educazione e territorio si incontrano per dare vita a un servizio capace di generare valore nel tempo.

Un progetto che unisce visione e passione educativa

Nel corso dell’inaugurazione, Marta Morino ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a parenti e amici che hanno contribuito attivamente alla realizzazione degli spazi, rendendo il micronido un luogo caldo, autentico e coerente con l’idea educativa che l’ha ispirata.

Il Micronido Twiga rappresenta così non solo un nuovo servizio educativo, ma anche il risultato di un percorso condiviso, in cui la visione imprenditoriale di Bra Servizi e del Gruppo Piumatti ha incontrato la passione e la competenza di una giovane professionista dell’educazione. Un inizio promettente per una realtà destinata a diventare un punto di riferimento per le famiglie di Bra e delle sue frazioni, con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni.