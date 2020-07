Mondovì Piazza: al via l’area pedonale estiva in piazza Maggiore

Torna l’area pedonale estiva di piazza Maggiore, a Mondovì Piazza, che si conferma uno dei luoghi più amati dai turisti e dalle famiglie monregalesi.

Come ormai da tradizione, nelle sere d’estate e nei pomeriggi e nelle sere delle domeniche e dei giorni festivi la piazza sarà un luogo da vivere a piedi, uno spazio cittadino all’aria aperta di cui riappropriarsi per il passeggio, la vita sociale e culturale e la frequentazione dei locali che vi si affacciano, che quest’anno avranno l’opportunità di installare i propri dehors a titolo gratuito.

Un provvedimento, quello relativo alla pedonalizzazione della piazza, atteso e richiesto da tanti cittadini, che per il 2020 – considerati i lavori in corso al Teatro Sociale e la conseguente modifica della viabilità in via delle Scuole – interesserà soltanto la parte soprana, mentre in tutta l’area (compresi portici sottani e lato chiesa della Missione) sarà istituito, nelle fasce orarie della pedonalizzazione, il divieto di fermata, al fine di restituire a turisti e residenti uno spazio di grande fascino libero dalle auto.

Preservata, inoltre, l’accessibilità di piazza Maggiore, che sarà sempre raggiungibile in auto da via Vico e via Porta di Vasco. La pedonalizzazione estiva serale e la pedonalizzazione pomeridiana nei giorni festivi sono in vigore da lunedì 13 luglio a mercoledì 30 settembre, in coerenza con il nuovo orario della funicolare, che prevede, fino a quella data, l’orario estivo, più esteso e fruibile anche la sera. Il Comune sta lavorando per mettere a disposizione dei residenti – oltre agli stalli già previsti – i posteggi all’interno del cortile dell’ex Palazzo di Giustizia, mentre verrà confermato a servizio degli utenti della farmacia uno stallo in via San Pio V.

Isola pedonale serale e festiva in piazza Maggiore lato portici soprani

In tutte le sere d’estate e nei pomeriggi e nelle sere dei giorni festivi sarà attiva l’area pedonale in piazza Maggiore lato portici soprani nei seguenti orari: tutti i giorni feriali dalle ore 19:45 alle ore 3:00 del giorno successivo e tutti i giorni festivi dalle ore 13:00 alle ore 3:00 del giorno successivo. Nei medesimi orari il transito veicolare sarà consentito solamente davanti all’Antico Palazzo di Città per i veicoli provenienti da via Vico, e davanti la Chiesa della Missione, in modo che la piazza sia sempre raggiungibile in auto.

Parcheggi

Nelle sere e nei giorni in cui sarà in vigore l’area pedonale in piazza Maggiore sarà vietato il parcheggio in tutti gli stalli della piazza. Nella fascia oraria 19,45-8 del giorno successivo per i feriali e 13-8 del giorno successivo nei festivi, saranno riservati al posteggio dei residenti gli stalli disponibili in via Grassi di Santa Cristina, sia nel tratto compreso tra vicolo Bellone e l’accesso al cortile del Palazzo di Giustizia (9 posti), sia nel tratto compreso tra via delle Scuole e il ponte della funicolare; oltre allo spazio retrostante l’Istituto “Rosa Govone”. Il Comune sta lavorando per rendere disponibili anche i dodici stalli all’interno del cortile dell’ex Palazzo di Giustizia.

Viabilità limitata

PIAZZA MAGGIORE, VIA CARASSONE, VIA GALLO, VIA VITOZZI, VIA POZZO Negli orari di pedonalizzazione della piazza è istituita la viabilità limitata in piazza Maggiore – parte sottana, via Carassone (tratto compreso tra piazza Maggiore e vicolo Vivalda), via Gallo, via Vitozzi, via Pozzo, limitatamente a residenti, domiciliati, titolari di autorimesse ed ospiti delle strutture ricettive. VIA DELLE SCUOLE E VIA GRASSI DI SANTA CRISTINA Considerata l’installazione della gru a servizio del cantiere del teatro Sociale in via delle Scuole, viene istituita laviabilità limitata a residenti, autorizzati, domiciliati e titolari di autorimesse in via delle Scuole e in via Grassi di Santa Cristina (tratto compreso tra via delle Scuole e la funicolare), consentendo il transito a monte ed a valle del cantiere in doppio senso di marcia.