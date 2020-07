Capodanno a Roma: 5 idee per festeggiarlo

Roma è una città stupenda, in cui anche solo posare un piede è una fortuna, figuriamoci passarci un’intera notte di San Silvestro! Prima di passare alle proposte facciamo una breve carrellata su cosa cambia con le nuove regole di sicurezza varate dal Governo.

La distanza di due metri va mantenuta sempre, fatta eccezione per chi vive nella stessa casa; le mani vanno igienizzate e i gestori dei locali s’impegnano affinché sia possibile farlo prima di entrare; questi ultimi, inoltre, devono garantire di esporre le regole da seguire in maniera chiara e visibile per tutti, e una corretta igienizzazione e areazione dei locali; le prenotazioni diventano obbligatorie, a causa del numero ridotto di avventori e le consumazioni al banco, non sono permesse.

Detto questo vediamo che possibilità di festeggiare ci sono a Roma per capodanno!

Capodanno low cost a Roma

Low cost è ormai sinonimo di economico, ma se anni fa questo significava accontentarsi oggi è tutto il contrario. Esistono pacchetti pensati per chi ha un budget limitato, ma non vuole rinunciare allo stile e al divertimento. E se pensate che a Roma, sia impossibile festeggiare low cost vi sbagliate di grosso!

Il low cost per eccellenza è la festa in piazza: musica, balli, postazioni per il cibo ad ogni angolo, e divertimento assicurato. Se però volete fare il classico cenone in un ambiente chic, potete sempre preferire un pacchetto che comprenderà più cose: s’inizia con un cocktail di benvenuto, messo in atto in location che lasciano sena parole, dopotutto siamo a Roma no? Si passa poi alla cena, che solitamente prevede anche l’intrattenimento di cabarettisti romani, e se avete figli, non vi preoccupate perché è prevista un’animazione specifica anche per loro, così come il menù. Economico non significa necessariamente menù fisso, avrete a disposizione una buona varietà di piatti tra cui scegliere quello che preferite.

Capodanno romantico a Roma

L’amore basta già per rendere romantica la serata, ma trovare anche la giusta atmosfera aiuta indubbiamente ad essere più felici, e a rendere la serata perfetta. Come fare? Molte agenzie organizzano vere e proprie serate romantiche, partendo dalla scelta del ristorante che sarà totalmente improntato al romanticismo: ogni dettaglio sarà curato, dalla luce, ai menù raffinati e selezionati, alle decorazioni e se volete penseranno anche al pernottamento e al trasporto, per evitare che vi troviate a dover combattere con il traffico.

Se volete passare una serata romantica ma divertente, le due cose possono essere unite: s’inizia con aperitivi, per passare ad una cena a lume candela e finire a ballare tutta la notte con brindisi classico a mezzanotte, e avere la scusa perfetta per un bacio sotto al vischio.

Capodanno a Roma per single

Chi l’ha detto che la notte di San Silvestro va passata in gruppo? Se non avete un partner, e i vostri amici hanno altri piani, cosa v’impedisce di festeggiare da soli? Esistono tantissime opportunità, e non è per niente triste esser single il 31 dicembre.

Potete festeggiare in piazza, e così conoscere gente nuova; oppure partecipare ad una serata di speed date, e unirvi a persone che come voi preferiscono la novità alla solita vita; niente vi impedisce di andare in un ristorante e godervi il cenone con vista sulla splendida città eterna; oppure cercare un locale con musica dal vivo, in cui rilassarvi e passare una serata piacevole. A voi la scelta!

Capodanno per famiglie a Roma

Le famiglie non sono dimenticate durante i festeggiamenti del capodanno a Roma , e perché dovrebbero esserlo? Non c’è nulla di più bello che festeggiare con il proprio partner e i propri figli l’arrivo di un nuovo anno da passare insieme.

Alcuni ristoranti organizzano serate con intrattenimento per i più piccoli, mentre i più grandi si godono l’atmosfera e la piacevole serata. Ecco che troviamo spettacoli di cabaret, menù differenziati, e tanto divertimento per tutti. Si è pensato anche alla vicinanza del parcheggio, perché quando si hanno bambini le cose da portare non finiscono mai, per questo i locali si sono dotati di parcheggio interno togliendovi anche quello stress.

Capodanno in gruppo

Siete un gruppo di amici e l’unica cosa su cui concordate è andare a Roma? Niente paura eccovi alcuni consigli!

Tutta la città offre divertimenti per la notte di San Silvestro, quindi una volta individuata la zona di interesse, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ristoranti molto chic, con menù raffinati per i palati più esigenti, oppure discoteca per i più festaioli con cena e brindisi inclusi, e party all night! Per chi ama i Dj, c’è la possibilità di ascoltare i migliori nomi del panorama musicale, inseriti in location decorate per l’occasione. Chi, invece, preferisce la comodità può cercare alberghi che organizzano anche veglione e festa, così non ci sarà nessun pensiero per lo spostamento.

Qualsiasi cosa scegliate buon 2021!