Il ritorno di Martin Scortese

Martin Scortese ci spiega che “... ho deciso di raccontarvi in IMPRINTING questi 3 anni di silenzio e di tante cose viste e successe ma soprattutto passate, come sempre resto affezionato al mio filone amoroso e molto lovely anche se questa volta ho voluto sperimentare nuovi suoni e nuovi retroscena molto chill out e rilassanti, musica da viaggio! Il brano prende il titolo di imprinting perché il mio intento è quello di farvelo restare dentro a primo impatto come quando ci si innamora con un colpo di fulmine! Sono orgoglioso di questo lavoro e dei risultati che sta ottenendo”.