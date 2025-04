Proseguono anche nel lungo ponte della Liberazione le ricerche del giovane Abdou, caduto nel Tanaro martedì scorso

In questi giorni di festa, mentre l’Italia celebra la Libertà, tantissimi volontari continuano instancabilmente le ricerche di Abdou, il giovane disperso nel fiume Tanaro. Anche i volontari di ACIA sono attivamente impegnati, insieme ai comitati della Croce Rossa di Alba, Bra, Canale, Borgo e molti altri (circa una sessantina di soccorritori), in un’azione collettiva che unisce cuore, forza e solidarietà.

Il giovane è stato portato via dalla corrente mentre insieme a tre amici faceva il bagno alla spiaggia dei Cristalli di Verduno. Di nazionalità senegalese, Abdou ha appena tredici anni: i quattro volevano trascorrere qualche ora all’aperto, approfittando della giornata di vacanza dalle scuole. Si sono poi immersi in acqua fino alla vita, prima che Abdou vi scivolasse sul fondo limaccioso finendo nel giro di pochi istanti preda di una corrente che ancora oggi si presenta piuttosto sostenuta, in un fiume che al centro del suo letto, in quel punto, presenta una profondità di circa quattro metri.

Nonostante le difficoltà e le giornate intense, la determinazione non manca: l'impegno prosegue senza sosta, nel rispetto della famiglia di Abdou e con la speranza di poter dare presto risposte. Un grazie a tutti coloro che stanno contribuendo, con presenza, sostegno e umanità.