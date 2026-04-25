L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Tappezzerie Druetta di Moretta

Tra le realtà protagoniste della mostra di Confartigianato Cuneo “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”, in programma negli spazi del Monastero della Stella a Saluzzo dal 24 aprile al 3 maggio 2026 nell’ambito di Start Saluzzo, figura anche Tappezzerie Druetta, laboratorio artigiano di tappezzeria e design di Moretta.

La tappezzeria è stata fondata nel 1953 da Matteo Druetta, dopo aver preso il diploma della “Bottega dei Mestieri” di Amleto Bertoni. Comincia così a formarsi una realtà molto radicata nel territorio, che porta avanti la tradizione artigianale del mobile imbottito e della lavorazione dei tessuti e dei pellami. In azienda nel corso degli anni si inseriscono le nuove generazioni: prima il figlio Antonello, poi i nipoti Veronica e Gabriele, approdati in azienda dopo un percorso universitario e uno stage all’estero. La tappezzeria Druetta passa così dal sistema chiuso della bottega artigiana all’impresa contemporanea, orientata all’applicazione di metodi innovativi di lavoro che privilegino qualità, tecnica e tendenza. In azienda oggi si trova un’ampia selezione di tessuti, in costante aggiornamento secondo il modificarsi del gusto, un’attenzione particolare alle rifiniture e ai dettagli ed alta professionalità nel fornire un prodotto “su misura”, secondo le esigenze del cliente. L’azienda, oltre al rivestimento, si dedica anche alle strutture lignee del mobile. Una volta ascoltate le esigenze del committente, si occupa di tutti i passaggi inerenti alla realizzazione del manufatto.

L’esperienza artigianale di più generazioni, unita ad una particolare cura della clientela, hanno reso la tappezzeria Druetta una realtà particolarmente competitiva nel suo settore.

La mostra, promossa da Confartigianato Cuneo, si inserisce nel calendario della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e celebrata il 15 aprile, in occasione della nascita di Leonardo da Vinci, simbolo del genio e del talento italiano. In tutta Italia, nelle giornate limitrofe, sono previsti numerosi eventi dedicati a valorizzare l’eccellenza produttiva del Paese.

La mostra nasce con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione dell’artigianato contemporaneo, proponendo una riflessione sul valore del “fare” e sul ruolo dell’artigiano nella società di oggi e di domani. Un percorso che intreccia tradizione, innovazione e identità territoriale, offrendo al pubblico una visione dinamica e attuale del comparto.

La rassegna si articola anche attorno al tema delle “parole dell’artigianato”, un lessico che diventa strumento di racconto e chiave di lettura del settore. Parole come cura, tempo, qualità, territorio, identità, futuro assumono una nuova centralità, contribuendo a definire un immaginario condiviso e a valorizzare il significato culturale e sociale dell’artigianato. Ogni parola diventa un punto di accesso a storie, esperienze e visioni, trasformando il percorso espositivo in un’esperienza immersiva e partecipata.

Un elemento distintivo della mostra è rappresentato dall’esperienza immersiva resa possibile grazie all’utilizzo di visori 3D a 360°, che consentiranno ai visitatori di entrare letteralmente dentro i luoghi dell’artigianato

Completerà il percorso l’organizzazione di “laboratori esperienziali”, momenti pratici e coinvolgenti che, trasmettono la passione per il “fare” e invitano a riscoprire la propria vocazione artigiana.

Sabato 25 aprile e sabato 2 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, in collaborazione con FabLab Cuneo, grandi e piccini potranno cimentarsi nell’assemblaggio di una macchinina ad energia solare.

Sabato 2 maggio, dalle 16.00 alle 17.00, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Cioccolato”, spazio a creatività e cucina: lavorazione del cioccolato, realizzazione di “fiori” in cioccolato e “dolci bouquet” da regalare alle mamme.

L’iniziata è realizzata con il contributo di Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Ingresso gratuito. La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 25 e 26 aprile e dal 1° al 3 maggio, con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00.

Info su mostra e laboratori: 0171 451101 / segreteria@confartcn.com

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