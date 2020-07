"Tutto ciò che sai sull'immigrazione è falso": a Cuneo la manifestazione di Radicali e Sardine

Si terrà sabato 18 luglio alle 17 a Cuneo, all'inizio di via Roma, la manifestazione "Tutto ciò che sai sull'immigrazione è falso".

Organizzata dall'associazione Radicali Cuneo, vedrà anche la presenza del gruppo Sardine Cuneo; ci sarà anche il presidente nazionale dei Radicali Igor Boni.

"Scopo dell'evento è chiedere lo stop ai Decreti Salvini, la reintroduzione di protezione umanitaria, il sì al sistema SPRAR e per puntare su accoglienza e integrazione" si legge dal comunicato ufficiale dei Radicali: nel corso della manifestazione sarà distribuito ai passanti un volantino con un dossier realizzato per "smontare", con dati e argomentazioni, alcune delle frasi che siamo soliti a sentire, come "gli immigrati ci stanno invadendo" e "ci rubano il lavoro".