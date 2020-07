Confermiamo fermamente il rischio di valuta virtuale prima di puntare a essere un "miliardario"

Il 2017 è anche indicato come il primo anno di criptovaluta ed è l'anno in cui il trading di criptovaluta è diventato popolare. Molte persone potrebbero aver sentito di aver fatto soldi con valuta virtuale. Le persone che hanno aumentato il loro patrimonio a 100 milioni di yen per investimento sono comunemente chiamate "miliardari". Quante persone sono diventate miliardarie con la valuta virtuale? Anche se vuoi diventare un milionario, passiamo in rassegna i vantaggi e gli svantaggi della valuta virtuale.

Esamina i vantaggi e gli svantaggi della valuta virtuale

Da qui, esamineremo i vantaggi e gli svantaggi della valuta virtuale come investimento.

(Merito 1) Inizia da una piccola quantità

Molte persone potrebbero aver sentito che l'attuale bitcoin è 1 BTC = livello di 400.000 yen e ritengono ancora che sia sufficientemente alto. Tuttavia, le transazioni effettive sono possibili da 0,0001 BTC. Anche se 1 BTC è 1 milione di yen, sarà 100 yen. Come per i fondi comuni di investimento, è possibile acquistare per un importo di "10.000 yen", quindi è possibile utilizzare il metodo di calcolo della media dei costi in dollari.

(Merito 2) Puoi scambiare 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno

A differenza delle azioni e dei fondi comuni di investimento che possono essere negoziati solo durante le ore di negoziazione del mercato, le valute virtuali possono essere negoziate 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Puoi anche comprare e vendere di notte o il sabato e la domenica. Ottieni il massimo profitto dai crypto engine facendo trading.

(Merito 3) C'è un futuro

Ad esempio, nel caso delle azioni giapponesi, la più alta media di Nikkei è stata di 38.957 yen nel 1989. Sono trascorsi quasi 30 anni e il Nikkei Stock Average a novembre 2018 è nella gamma di 21.000 yen. All'epoca del 1989, l'economia era al centro della bolla economica, quindi è ancora lontana dall'essere raggiunta.

In termini di Bitcoin, sebbene sia sceso significativamente dall'importo massimo di 1 BTC = 2,3 milioni di yen, potrebbe aumentare ulteriormente in futuro.

(Svantaggio 1) Bassa liquidità

Ad esempio, gli immobili sono meno liquidi. Ciò significa che anche se provi a vendere un appartamento, sarà difficile trovare un acquirente o non sarai in grado di vendere al prezzo desiderato. Allo stesso modo, quando si desidera vendere valute virtuali, ci sono casi in cui l'acquirente non può ottenerlo. Il problema potrebbe essere risolto se il numero di persone che commerciano valute virtuali aumenta ulteriormente.

(Svantaggio 2) In qualche modo mette ansia

La valuta virtuale è solo virtuale e invisibile. Molte persone si sentono a disagio perché non sono in grado di afferrare la sostanza in quanto non ricevono benefici per gli azionisti o dividendi come azioni. Inoltre, il problema del deflusso di valuta virtuale è nuovo nella memoria. Si ritiene che l'uso delle valute virtuali aumenterà gradualmente in futuro, ma per il momento tende a sembrare "in qualche modo ansioso".

(Svantaggio 3) I movimenti dei prezzi sono gravi

Alcune persone sono più speculative rispetto agli investimenti perché il prezzo delle valute virtuali oscilla rapidamente. Come il gioco d'azzardo, puoi ottenere grandi profitti se vai bene, ma è anche probabile che fallirai.

La criptovaluta continua ad essere costantemente da una prospettiva a lungo termine

Simile ai fondi comuni di investimento, in futuro le valute virtuali possono costituire un elemento di coesione accumulando diverse migliaia di yen a 10.000 yen al mese. Le azioni e i fondi comuni di investimento hanno spesso movimenti dei prezzi simili a seconda dell'andamento economico generale, ma le criptovalute sono indipendenti, quindi tenerle come parte delle attività aiuterà a distribuire il rischio. Non è male essere un miliardario, ma investimenti irragionevoli possono portare a enormi perdite. Prima di tutto, perché non inizi a utilizzare i fondi in eccesso e ti abitui al trading di valuta virtuale?

Inoltre, potresti essere preoccupato per il metodo di deposito perché non puoi utilizzare lo yen giapponese in Binance. Innanzitutto, crea un conto su uno scambio di valuta virtuale in Giappone e deposita lo yen giapponese. Pertanto, la procedura è quella di acquistare Bitcoin, Ethereum, ecc. E inviarlo al conto Binance. I conti in valuta virtuale hanno indirizzi, quindi puoi usarli per spostarti tra i conti. Quando prelevi denaro, dovrai inviare valuta virtuale sul tuo conto di cambio giapponese