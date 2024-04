Cossano Belbo: approvato il bilancio consuntivo

Il Consiglio Comunale di Cossano Belbo si è svolto martedì 23 aprile 2024, ad 11 mesi dall'insediamento della nuova amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luca L. Tosa. Tema principale del consiglio era l'approvazione del rendiconto: il bilancio 2023 chiude ad un pareggio di circa 1,6 Ml di euro, con un risultato di amministrazione di 418.143,83 euro ed un avanzo svincolato di 284.560,11 euro.



"Un risultato notevole frutto di una gestione oculata delle finanze comunali da parte di tutti i collaboratori coordinati dal Segretario Nicola Tolloi" afferma il Sindaco.



Al primo punto del giorno veniva ratificata l'iscrizione a bilancio di un contributo ministeriale di 58.000 euro, volto alla messa in sicurezza di edifici e territorio: verranno destinati all'adeguamento di impianti elettrici, idrici e di riscaldamento/condizionamento nei locali del secondo piano del Municipio.



I dati del conferimento dell'RSU sono confortanti e in calo, contribuendo così ad un leggero aggiustamento delle tariffe TARI.



Il Sindaco aggiornava i consiglieri circa la prosecuzione delle opere pubbliche:



- si stanno concludendo i lavori del sostegno del centro abitato in corrispondenza di Corso Fratelli Negro,



- nelle prime settimane dell'estate partiranno i lavori conclusivi sul tunnel del rio Santa Maria, con la costruzione del nuovo imbocco.



I buoni risultati d'amministrazione sono certamente frutto anche della buona eredità dei mandati precedenti, così alle opere in cantiere se ne potranno aggiungere di nuove.



Su tutte la realizzazione di un nuovo micronido: la struttura verrà ricavata nei locali al secondo piano del municipio e potrà ospitare 16 bambini della fascia d'età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.



"Il nuovo micronido è un progetto in continuità con il nido in famiglia 'Il Formichino' presente dal 2012" dichiarano Erika Ghignone ed Eleonora Saglietti, consigliere delegate ai servizi per la prima infanzia "e verrà gestito da Michela Vola con altre figure professionali qualificate e di esperienza".



La struttura aprirà nel prossimo mese di ottobre.