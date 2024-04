Il progetto multi chain Dogeverse supera 10 milioni di dollari

Questo progetto innovativo ha creato con la pubblicizzazione della piattaforma un’immagine collettiva divertente e intrigante al tempo stesso del simpatico shiba inu Cosmo, ovvero quella della prima meme coin a tema Doge che viaggia nell’universo delle criptovalute.

Infatti ciò che rende Dogeverse così affascinante è in parte anche l’utilizzo di un cucciolo di cane chiamato “Cosmo the Doge” come volto del progetto, per creare una piattaforma coinvolgente ed estesa a diverse blockchain.

Attualmente Dogeverse supporta sei chain differenti tra cui Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Avalache e Polygon, offrendo un’ampia gamma di opzioni per partecipare al progetto.

Il successo di Dogeverse è stato evidente già a partire dalla prevendita, che ha raggiunto il traguardo di $1 milione in soli pochi giorni e ora sta per sfiorare addirittura $11 milioni. Il prezzo attuale del token è fissato a $0,000301, ma è previsto un aumento significativo man mano che ci si avvicina alle nuove fasi della presale.

Durante la fase finale della prevendita il prezzo del token raggiungerà probabilmente $0,000305, offrendo quindi agli investitori la possibilità di ottenere rendimenti significativi in poco tempo. Tra l’altro gli utenti che partecipano alla prevendita possono mettere in staking i token DOGEVERSE immediatamente guadagnando con un APY fissato al 111%.

Le peculiarità di Dogeverse

La caratteristica più interessante di Dogeverse è sicuramente la sua natura multi chain, che lo rende flessibile e adattabile alle esigenze di mercato di un mondo sempre in continua evoluzione.

Tale caratteristica, conosciuta come utility multi bridge, offre agli utenti una flessibilità senza precedenti e si prevede che aprirà nuove opportunità per la community di Doge.

L’implementazione di questa funzionalità è significativa perché l’attuale tendenza spinge gli utenti verso criptovalute che operano su più blockchain. Con l’aumento dei progetti multi chain e l’evoluzione delle meme coin, Dogeverse potrebbe essere una scelta intelligente su cui puntare.

Sfruttando le caratteristiche sia del layer 1 che del layer 2, Dogeverse offre agli investitori una vasta gamma di opzioni per partecipare al progetto e massimizzare il proprio coinvolgimento nella community. Questa diversificazione blockchain si traduce in maggiore sicurezza, scalabilità e possibilità di integrazione con altri progetti e protocolli decentralizzati.

Proprio questa sua capacità di adattamento fa presagire agli investitori un buon investimento per il futuro, che porterà magari maggior stabilità al progetto tramite l’utilizzo più diffuso del token DOGEVERSE.

Il recente Doge Day del 20 aprile ha ulteriormente catalizzato l’attenzione intorno a Dogeverse, grazie anche alla forte influenza di Elon Musk, che è un noto sostenitore di Dogecoin nel mercato delle meme coin.

Il futuro di Dogeverse sembra quindi promettere bene, grazie alla combinazione unica tra innovazione tecnologica, coinvolgimento della community e potenziale di crescita sul mercato.

Le previsioni degli esperti

In seguito all’halving appena avvenuto venerdì scorso, gli analisti sono convinti che ci sarà un periodo redditizio per le meme coin; questo avvenimento, insieme alle promettenti caratteristiche di Dogeverse, alimenta l’ottimismo degli investitori, che si affrettano a comprare in presale.

Con una maggiore visibilità e le espansioni su nuove exchange, è plausibile che il valore di DOGEVERSE possa raggiungere $0,00065 entro la fine del 2024. Inoltre, il progetto potrebbe crescere fino ad arrivare a $0,0016 nel 2025 a condizione che si mantenga una community solida e partecipativa al progetto.

Andando ancora più avanti, con la continua apertura degli utenti al mercato delle blockchain e l’interesse crescente verso le meme coin non è escluso che Dogeverse possa arrivare a $0,0071 entro il 2030.

Conclusioni

In conclusione, Dogeverse rappresenta un’interessante quanto innovativa alternativa alle meme coin, andando in qualche modo a migliorare anche l’idea dell’originale Dogecoin, nato solo per divertimento ma diventato uno dei pilastri fondamentali dell’universo meme a tema Doge.

La piattaforma multi chain proposta da Dogeverse potrebbe facilmente cambiare il modo in cui gli utenti si affacciano al complesso mondo delle criptovalute; per questo investire adesso potrebbe essere la scelta giusta per gli investitori in cerca di opportunità.

