I tesori nascosti di Bergamo: 5 destinazioni fuori dai sentieri battuti accessibili in auto

Bergamo è una delle città più importanti della Lombardia e una delle sue gemme più preziose. Pur essendo rinomata per la sua bellezza storica e paesaggistica, oltre alle sue attrazioni principali, la zona in cui si trova offre anche destinazioni meno conosciute, che meritano assolutamente di essere esplorate. Il modo migliore per visitare questi tesori nascosti è, sicuramente, attraverso un noleggio auto a Bergamo, è possibile scoprire destinazioni incantevoli che si trovano appena al di fuori dei sentieri battuti. Attraverso pittoreschi paesaggi, storia affascinante e autenticità locale, di seguito troverai un breve elenco di cinque destinazioni assolutamente da non perdere.

Castello di Malpaga

A circa 20 minuti dalla città c’è il Castello di Malpaga, una delle più importanti costruzioni lombarde di epoca medievale, risalente al 1300.

Questo maestoso castello, una volta dimora e Feudo del valoroso condottiero Bartolomeo Colleoni, offre un'esperienza autentica del passato. Se il tuo sogno è sempre stato quello di poter fare un salto in epoche dal sapore medievale, qui potrai ammirare imponenti mura, affreschi rinascimentali e suggestive sale interne, lasciandoti trasportare indietro nel tempo.

Il Santuario della Madonna della Cornabusa

Un altro luogo incantevole, immerso nella pace e nella spiritualità, è il Santuario della Madonna della Cornabusa, raggiungibile con noleggio auto da Bergamo , in circa 40 minuti.

Questo antico santuario, risalente al XIV secolo, è incastonato all’interno di una montagna a picco sulla Valle Imagna. Il suo cuore pulsante è all’interno di una grotta lunga 96 metri e larga 20, in cui sgorga una sorgente d’acqua.

Si tratta di un luogo in cui spiritualità, storia e natura s’incontrano e dove avrai la possibilità di rilassarti passeggiando nei sentieri circostanti, lasciandoti incantare dalla serenità di questo luogo sacro.

Treviglio

A circa 40 minuti di auto da Bergamo si trova Treviglio, una cittadina storica ricca di fascino e autenticità, la cui fondazione risale al periodo dell’Alto Medioevo. Potrai passeggiare per le sue pittoresche vie, ammirare gli eleganti palazzi antichi e terminare la tua escursione gustando la deliziosa cucina locale, in uno dei ristoranti tradizionali. Treviglio è una cittadina antica davvero molto graziosa, da non perdere nel tuo itinerario.

Lago di Èndine

Se invece una bella passeggiata immersa nel verde è ciò di cui proprio non puoi fare a meno, allora il pittoresco Lago di Èndine è una destinazione perfetta per la tua gita. Partendo con un noleggio auto da Bergamo, in breve tempo potrai ammirare questo affascinante specchio d’acqua, racchiuso tra le colline della Val Cavallina. Qui potrai avventurarti in una tranquilla passeggiata lungo le rive del lago; visitare uno dei numerosi borghi caratteristici che lo circondano; o magari fare un picnic mentre ammiri le sue acque cristalline. Il Lago di Èndine offre molte attività in ogni stagione e rappresenta una fuga rilassante perfetta, immerso com’è nella bellezza naturale delle Prealpi bergamasche.

Riserva naturale Valle del Freddo

Se vuoi continuare la tua escursione immersa nella natura, allora puoi proseguire verso la suggestiva Valle del Freddo, un'oasi naturale di bellezza selvaggia e incontaminata a circa un’ora da Bergamo. Questa valle spettacolare deve il suo nome ad un particolare fenomeno geomorfologico di emissione di aria fredda proveniente da alcune “buche del freddo” nel sottosuolo. Situata ad un’altitudine fra i 350 e i 700 metri sul livello del mare, è il luogo ideale, non solo, per gli amanti della natura, ma anche per chi cerca panorami suggestivi e per chi è in fuga dal caos cittadino. Sono davvero molte le attività che questa riserva naturale offre. Potrai avventurarti in movimentate escursioni a piedi attraverso boschi, torrenti e cascate o fermarti ad ammirare la meravigliosa fauna e flora locale, fatta di volpi, scoiattoli, stelle alpine e salici antichi.

Queste sono solo alcune delle splendide perle nascoste offerte dai i dintorni di Bergamo. E sicuramente, sceglierai di affidarti ad un’agenzia di noleggio auto in Italia, come ad esempio “Thrifty Car Rental”, potrai esplorare più liberamente le destinazioni fuori dai sentieri battuti di questa affascinante regione. Dalle montagne ai laghi, dai castelli alle città storiche, c'è davvero tanto da scoprire. Preparati per un'avventura unica e indimenticabile che ti condurrà alla scoperta di luoghi incantevoli e autentici che ti lasceranno a bocca aperta!