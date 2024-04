Reddito medio, Briaglia nella top 30 italiana con un risultato di oltre 43mila euro

C’è anche Briaglia nella top 30 dei territori italiani con il reddito medio più alto d’Italia. È vicinissima al podio – in quarta posizione e davvero di poco sotto a Basiglio nel milanese - , con un risultato di 43.475 euro.



I dati arrivano dal ministero dell’Economia e si rifanno ai redditi dichiarati nel 2023 – quindi riferiti all’anno d’imposta 2022 – dagli italiani. Portofino risulta alla cima della classifica nazionale, con un risultato medio di 90.610 euro e un totale di 301 contribuenti.

Gli altri dati della provincia Granda

A livello regionale, il Piemonte risulta essere la seconda regione italiana per menzioni nella top 30 – la Lombardia è la prima – grazie a sei posizioni (il doppio di quelle dei cugini liguri).



Tra i principali centri della provincia Granda quello con il reddito medio più alto risulta essere Alba (25.735 euro), seguita a ruota da Cuneo (24.358 euro) e quindi da Fossano (23.461 euro). Saluzzo si ritrova a metà della classifica provinciale con una media di 23.387 euro, seguito da Mondovì con 23.065 euro. Savigliano fanalino di coda con 22.934 euro.



Ma come dimostra il dato di Marmora, spesso in classifiche come questa il dato più curioso riguarda altre aree invece di quelle più grandi e popolate.



Nella classifica stilata dal ministero troviamo per esempio Treiso a quota 32.342 euro di reddito medio e Roddi a 30.478, o ancora Serralunga d’Alba a 26.868, Guarene a 25.976 e Vignolo a 25.719. Diversi sono i centri con più di 23mila euro dichiarati di media: Vocoforte (24.741 euro), Barolo (23.765 euro), Cherasco (23.560 euro), Limone Piemonte (23.368 euro) e Roccabruna (23.285 euro).



A Castelmagno la maglia nera: il reddito medio dei suoi abitanti corrisponde a 8.706 euro.



A QUESTO LINK è possibile visionare la mappa completa e interattiva dell’intero paese.