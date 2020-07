Saluzzo: inaugurata la nuova sede territoriale della Camera di Commercio

Da oggi a Saluzzo, al primo piano della ex Caserma Musso (in piazza Montebello) è aperto l’ufficio territoriale della Camera di Commercio di Cuneo.

Garantirà la continuità dei servizi agli imprenditori, professionisti e cittadini dell’area, nel rispetto della norme di sicurezza Covid.

Il taglio del nastro alla presenza del sindaco Mauro Calderoni, del presidente della Camerca di Commercio di Cuneo Mauro Gola, della direttrice Patrizia Mellano, delle impiegate che si alterneranno e di Marco Rivoira in rappresentanza degli imprenditori del territorio.

Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 su appuntamento. Per contatti 0171-318 817, ccsaluzzo@cncamcomm.it.

In seguito alle disposizioni legislative che hanno previsto la razionalizzazione della Pubblica Amministrazione e nello specifico la riorganizzazione degli Enti Camerali, con l’obbligo di ridurre le sedi decentrate la Giunta CC ha siglato accordi strategici con i comuni di Saluzzo e di Mondovì per mantenere il presidio degli sportelli territoriali.

"Il sindaco Calderoni, con l’individuazione e la concessione di questa sede ottimale - sottolinea la direttrice- ha permesso, senza confliggere con le normative, di proseguire il servizio nel Saluzzese, un’area davvero importante che comprende oltre le vallate, la pianura, il Saviglianese e molte imprese del Pinerolese che scelgono di avvalersi dei servizi della Camera di commercio di Cuneo, pur operando in provincia di Torino.".

Commenta il sindaco: “Saluzzo è la più piccola tra le 7 sorelle, ma sul podio per pil procapite a dimostrazione di un dinamismo imprenditoriale considerevole, soprattutto nel settore agrolimentare. Per questo è necessario avere il supporto della Camera di Commercio, molto importante specie per le tante realtà esportatrici della zona. La tecnologia aiuta, ma sono ancora importanti i documenti cartacei in molti paesi sbocco delle merci.

La sede è stata individuata col vice presidente Durando e la direttrice Mellano che conoscono le problematiche. E’ risultata essere, dopo un tour di disponibilità di location cittadine, la migliore dal punto di visto logistico, comoda al centro e decisamente sinergica anche in abbinamento con Fondazione Bertoni, l’ente di promozione comunale e territoriale”.

“Per assicurare la prosecuzione del servizio in presenza, dopo la necessaria sospensione per l'emergenza Covid – abbiamo adottato una convenzione con le Amministrazioni comunali -spiega il presidente della Camera di Commercio, Mauro Gola – Il comune di Saluzzo a titolo di comodato gratuito ( con una partecipazione alle spese) ha concesso questo spazio in cui riusciamo in a garantire la nostra presenza in loco a fianco delle imprese per i servizi di cui hanno bisogno e gli aiuti per le esportazioni. Diversamente, gli utenti che non hanno ancora familiarità con i servizi telematici della Camera, avrebbero dovuto rivolgersi direttamente agli uffici centrali di Cuneo o a quelli di Alba. Di fronte alla costante evoluzione dei sistemi economici e normativi, è fondamentale offrire un servizio capillare sul territorio e la Camera di commercio è al fianco delle imprese e dei cittadini per garantire continuità ed efficienza”.

Dal 3 agosto l’ufficio camerale verrà inaugurato anche a Mondovì in via Gasometro, 5 (ex ufficio del Giudice di Pace).