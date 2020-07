Alba, incidente in tangenziale: strada chiusa in direzione Roddi

Ad Alba è momentaneamente chiusa la tangenziale in direzione Roddi per un tamponamento tra due mezzi avvenuto sul ponte Caduti di Nassiriya intorno alle ore 9.30 di questa mattina, giovedì 23 luglio.



Nel sinistro – segnala l’Anas – un mezzo pesante ha perso il carico ed è stato necessario predisporre la chiusura della carreggiata per il recupero e la pulizia del piano viabile.



Chiusa anche la bretella stradale che da frazione Scaparoni arriva sulla tangenziale. La chiusura durerà il tempo di sgomberare la strada dai mezzi incidentati.