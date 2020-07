L’Amministrazione comunale promuove per il prossimo venerdì 31 luglio alle ore 11, presso il Salone d’Onore del Municipio, un incontro aperto agli operatori economici e del terzo settore interessati alla presa in carico e gestione dei locali tutt’ora disponibili nel complesso del Movicentro di Cuneo.



L’iniziativa si colloca nell’ambito del bando “Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” di cui al DPCM del 25 maggio 2016 e più in generale delle iniziative promosse, in collaborazione con operatori del terzo settore, per la riqualificazione e valorizzazione dell’area e delle strutture disponibili, in cui al momento operano già il patronato ACLI con uno sportello aperto al pubblico e le Farmacia comunali con un proprio punto vendita.



Oggetto dell’incontro sarà l’esame delle iniziative in essere e la verifica dei tempi e delle modalità di riproposizione del bando per la gestione dei locali citati.



La capienza massima della sala è di 38 persone. I partecipanti dovranno indossare la mascherina protettiva.



Per informazioni chiamare il 0171444613, tutte le mattine dalle 9 alle 12, fino al 31 luglio.