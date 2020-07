Focus sul Superbonus del 110% nel convegno di Banca di Cherasco

La scorsa settimana si è tenuto, presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, il convegno “Decreto Rilancio per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, superbonus del 110%”, organizzato da APIC, Associazione Periti Industriali di Cuneo, con il Patrocinio dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Cuneo e la collaborazione di Idrocentro spa.

Gli oltre sessanta partecipanti si sono riuniti, nel rispetto delle attuali normative, per approfondire le novità del Superbonus del 110%. I relatori Arch. Massimiliano Zacco, Dott. Francesco Biasoli e Dott.ssa Claudia Cifarelli hanno parlato di isolamento, impianti di climatizzazione invernali, antisismica, materiali isolanti e Criteri Minimi Aziendali. Il Perito Industriale Franco Martino ha introdotto il tema del fotovoltaico e delle infrastrutture per l’accumulo e la ricarica.

L’intervento della Dott.ssa Daniela Iride, capo team dell’U.T. di Mondovì, ha trattato di agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, con un approfondimento su regole e adempimenti anche nell’ambito della cessione del credito e dello sconto in fattura, spiegando le novità introdotte dal Decreto Rilancio dal 1° luglio 2020 relative, in particolare, agli articoli 119 e 121.