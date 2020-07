Intelligenza artificiale, il Piemonte punta a diventare "un centro di eccellenza nazionale ed europeo"

«La Regione Piemonte punta sull'intelligenza artificiale. Supporteremo la creazione di un piano strategico di area vasta per valorizzare la ricerca scientifica sul tema dell’intelligenza artificiale e le sue ricadute per il rilancio del tessuto produttivo, per fare del Piemonte un polo di eccellenza a livello nazionale ed europeo».



A darne l’annuncio è l’assessore alla Ricerca e Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, durante una riunione con i vari enti piemontesi fortemente interessati al tema: Torino Wireless, CSI-Piemonte, Unione Industriale, TOP-Ix, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale, Fondazione Links, Confindustria Piemonte, Fondazione ISI e Polo tecnologico Mesap.