Monica Ciaburro eletta segretario della Commissione Agricoltura alla Camera

Nella serata del 29 luglio sono stati rinnovati i vertici delle Commissioni permanenti del Parlamento.

Il deputato Monica Ciaburro è stato eletto segretario della Commissione Agricoltura alla Camera.

“La mia elezione – commenta – è un importante riconoscimento per Fratelli d’Italia ma ancora più per la Provincia Granda. Poter portare in modo ancora più forte la voce di tutti gli operatori del mondo agricolo sarà per me un impegno che mi assumo con tutta la consapevolezza di avere alle mie spalle i consigli di tutti gli operatori del cuneense.

Ho sempre sentito di più il peso degli oneri che non le soddisfazioni degli onori.

Con l’amica Maria Cristina Caretta so che difenderemo con forza gli agricoltori italiani, essi sono gli artefici del grande successo della enogastronomia italiana, vero fiore all’occhiello della nostra Patria”.