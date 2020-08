A Limone Piemonte un baby-kit per tutti i nuovi nati nel 2020

Il Comune di Limone Piemonte ha attivato un kit di benvenuto per tutti i nuovi nati 2020.

A partire dal mese di agosto i neogenitori residenti a Limone riceveranno dall'Amministrazione comunale una lettera da presentare presso la farmacia "Chiera" per il ritiro gratuito del pacco dono.

Il kit di benvenuto è composto da un sacchetto in tela contenente: un pacco di pannolini, pasta di riso per i primi massaggi, un detergente viso e corpo, un olio corpo, un pacco di salviette, una lozione di soluzione fisiologica per la pulizia nasale, un bicchiere con manici per neonati.

"L’iniziativa rappresenta, nel suo piccolo, una nuova modalità di vicinanza alle famiglie che nei primi mesi si trovano a dover affrontare le tante esigenze del neonato e contemporaneamente permette alle amministrazioni comunali di diventare un punto di riferimento anche da questo punto di vista – spiega il consigliere comunale con deleghe alle Politiche sociali e Famiglia Nicolò Musso -. Inoltre, entro pochi mesi saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune tutte le istruzioni e le modalità per accedere ai bonus a supporto delle famiglie dell’Inps e a nuovi incentivi che stiamo mettendo in campo per rilanciare le nascite sul nostro territorio".

“Sostenere le famiglie, e in particolare le giovani coppie, è uno gli impegni più seri che un’amministrazione deve assumersi – continua Musso -. L’obiettivo è quello di contrastare la bassa natalità causata da diversi fattori, tra i quali spiccano le difficoltà per i giovani di entrare nel mondo del lavoro e di acquisire una reale autosufficienza economica.

Per questo si rende necessario un vero e proprio 'Patto per la Natalità', vale a dire un’azione di lungo periodo che coinvolga le politiche economiche a sostegno dei nuclei familiari: dall'istituzione di un bonus nascita e di un kit di benvenuto con beni di prima necessità, fino all'apertura di un baby parking 0-3 anni sul territorio comunale e alla promozione di servizi e iniziative per tutti i bambini”.