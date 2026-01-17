 / Curiosità

Curiosità | 17 gennaio 2026, 11:02

Ripartono a Sommariva del Bosco i “Cocktail di scienze”

Venerdì 23 gennaio, alle 21 nella sala “Borri” di viale Scuole 11, si parlerà di IA e cibo: "ChatGPT: cosa mangio? Algoritmi e dietologi a confronto".

Ripartono a Sommariva del Bosco i “Cocktail di scienze” organizzati dall’Associazione RIPA NEMORIS ODV. 

Venerdì 23 gennaio, alle 21 nella sala “Borri” di viale Scuole 11, si parlerà di IA e cibo: "ChatGPT: cosa mangio? Algoritmi e dietologi a confronto". Tra dubbi, rischi e opportunità, l’IA è entrata nelle nostre cucine consiglia ricette, calcola calorie, propone diete “intelligenti”, ma quanto possiamo fidarci? Soprattutto: può davvero aiutarci a mangiare meglio?

La serata propone un viaggio tra scienza, tecnologia e buon senso per capire come l’IA stia cambiando il nostro approccio al cibo. Esperti di alimentazione, comunicazione e innovazione digitale racconteranno curiosità, esempi reali e consigli pratici per usare al meglio l’IA senza rinunciare al gusto e alla consapevolezza. Una serata curiosa e attuale per chi vuole capire come dialogare con l’IA anche a tavola, tra rischi, opportunità e qualche sorpresa.

Relatori, Ugo Ala Professore Associato di Biologia Computazionale presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie Università di Torino e PhD in Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Molecolari, Enrica Favaro Medico specialista in Scienze dell'Alimentazione e PhD in Fisiopatologia Medica, Christian Damasco docente di Scienze Naturali e Vicepreside presso il Liceo Maria Ausiliatrice di Torino.

Ingresso libero 

cs

