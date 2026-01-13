"Grazie a chi ha visitato il nostro presepe a Cervignasco e donato fondi a favore dell'associazione Il Fiore della Vita"

"Vorremmo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutti coloro che sono venuti a visitare il nostro presepe: quest'anno ben 383”.

Così il grazie della famiglia Vittone a chi ha visitato il loro presepe meccanico, alla sesta edizione, totalmente "home made" allestito nella frazione saluzzese di Cervignasco.

Anche quest’anno ha visto all’opera il papà Roberto che ha coinvolto nella sua passione realizzativa della Natività tutta la famiglia: la mamma Jessica e i figli Lorenzo e Rachele.

Il presepe, 12 metri quadrati, nuovi meccanismi inseriti nell'ambiente, anche per l’edizione 2025-2026 ha avuto un cuore solidale.

“La vostra generosità è stata incredibile - afferma la famiglia - e ci ha permesso di raccogliere 1.104,80 euro per l'associazione "Il fiore della vita" Odv di Savigliano. Questi fondi saranno utilizzati per aiutare le famiglie e i pazienti a seguire le cure e a sostenere i progetti dell'associazione.

Un ringraziamento speciale al vicepresidente Stefano Quaglia, che è venuto a trovarci e ha condiviso con noi la sua esperienza e le sue conoscenze sull'associazione.

Grazie agli ospiti del Tapparelli, alla coordinatrice, alle assistenti che anche quest'anno ci han fatto nuovamente visita. Grazie anche a tutti coloro che sono venuti da lontano, portando con sé gioia, ricordi e la loro esperienza e tanta generosità!

Siamo grati per il vostro sostegno e vi aspettiamo al prossimo Natale, quando il nostro presepe sarà ancora più grande ed ovviamente diverso, ma con lo stesso cuore solidale".

Grazie di cuore a tutti! - Famiglia VITTONE