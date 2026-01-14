A Beinette la passione per i libri diventa una mostra con gli scatti di Miranda Bongiovanni

A partire da giovedì 8 gennaio in biblioteca a Beinette è stata allestita la mostra fotografica “Io leggo perchè”.

Si tratta di un'esposizione di dieci foto, che sono state collocate all’ingresso al primo piano, scattate dalla consigliera comunale Miranda Bongiovanni che ha rappresentato con le sue opere la bellezza e passione per la lettura, ambientandone alcune proprio in biblioteca.

Le foto, in bianco e nero, accompagnano i lettori ad immergersi nell’atmosfera della lettura. A fianco delle foto, troviamo un quaderno che ci invita a scrivere e condividere perché leggiamo.

La mostra è visitabile in orario di apertura della biblioteca (mercoledì 20-22, giovedì 15:30-17:30, venerdì 15:30-17:30, sabato 9:30-11:30).

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare lo 0171.384.857.