Ultimo appuntamento con "Frabolibri 2020": sarà presentato il libro di Bruno Vallepiano

Ultimo appuntamento con FRABOLIBRI 2020 "Incontri di mezza Estate con autori della Provincia Granda”.

La rassegna, che è stata fortemente voluta da Gianni Dulbecco, presidente dell’Associazione Culturale Valle Maudagna per garantire, in alternativa al Salone del Libro, saltato a causa del Coronavirus, un momento di incontro e di cultura nel corso dell’estate 2020 per coloro che frequentano questo incantevole angolo del Piemonte, vedrà protagonista lo scrittore Bruno Vallepiano col suo "Trappola per lupi”.

“Mauro Bignami, professore di filosofia, ha due amici che gestiscono un B&B ed ospitano alcuni americani che soggiornano nella loro struttura. Sul Green del golf club di Pleasant Valley, un caddy viene colpito a morte da un fucile di precisione durante una partita di golf, e questo evento coinvolge direttamente uno degli ospiti del B&B. Bignami spinto da curiosità e senso della giustizia, si lascia coinvolgere in questa vicenda, correndo grossi rischi ma imprimendo alla torbida faccenda lo sviluppo conclusivo. Questo romanzo è il quinto titolo che vede come protagonista Mauro Bignami.”

L’appuntamento è per venerdì 14 agosto, alle ore 18 presso la sala Convegni dell'Albergo Italia (g.c.), a Frabosa Sottana.

La manifestazione ha un sito web: www.frabolibri.blogspot.com e una pagina facebook: FraboLibri Frabosa Sottana

L'evento si svolgerà nel più rigido rispetto delle normative AntiCovid.