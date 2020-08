Maltempo in Granda: la tempesta abbatte un muro di cinta alla Burgo, a Monasterolo di Savigliano danneggiato l'orologio del campanile e alberi secolari (FOTO)

Diversi danni dovuti all'improvviso quanto violento temporale di oggi pomeriggio a Verzuolo.

Quasi una piccola tromba d'aria che ha buttato giù un muro di cinta della cartiera Burgo e ha abbattuto diversi alberi presso un un palazzo ATC.

Sono stati divelti due alberi in via Roma e i cartelli in corso Umberto. Abbattuti dal maltempo anche i pali della luce in via Tornalunga.

A Monasterolo di Savigliano la forza del vento ha danneggiato l'orologio dell'antico campanile e diversi alberi secolari.

Sono inoltre in corso diversi interventi dei Vigili del Fuoco nel saluzzese, saviglianese e nel fossanese per diversi allagamenti, alberi abbattuti e tetti scoperchiati.

Sul posto le partenze di Morozzo, Fossano, Savigliano, Dronero, Cuneo e Busca.

Al momento non risultano feriti.