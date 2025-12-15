Sale sul tetto del carcere e minaccia di gettarsi nel vuoto: la protesta di un detenuto ad Alba

Soccorsi mobilitati presso la casa circondariale "Giuseppe Montalto" di Alba per un detenuto salito sul tetto dell’edificio e che minacciava di gettarsi nel vuoto.
Protagonista dell’iniziativa, un uomo ospitato nella parte del complesso riservata ai detenuti costretti in regime di semi-libertà, che avrebbe approfittato dei lavori in corso da tempo all’interno della struttura per accedere alla copertura.
Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio nell’istituto di strada Sandro Toppino, sono accorse squadre di Vigili del Fuoco attivate presso il vicino distaccamento di Alba, ma anche da Cuneo, da dove è partito un mezzo equipaggiato con un telo da salto.
Dopo qualche minuto la protesta è fortunatamente rientrata: l’uomo – che lamentava la condanna a un supplemento di pena – è stato convinto a desistere dal proprio intento.
