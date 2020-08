Nuova task force di Forze dell’Ordine e Asl in campo tra i migranti della frutta di Saluzzo: si eseguono screening sanitari e si disperdono gli assembramenti

Al momento, come conferma il questore di Cuneo, “ Sono state allontanate, dopo screening sanitario, circa 60 persone, tutte risultate sane.

L'area del Parco Gullino, infatti, è utilizzata dai migranti come luogo di ritrovo nelle ore diurne, mentre specialmente nel parcheggio del cimitero cittadino, durante la notte, si è soliti vedere decine di persone che dormono con ripari di fortuna.

Le Forze dell’Ordine sono scese in campo nel centro cittadino: in particolare nel Parco Gullino di Villa Aliberti, già oggetto di un’operazione di Polizia, volta a trasferire gli oltre cento migranti che qui trascorrevano le notti, all’addiaccio . Controllo anche nella zona adiacente alla sede Inps, nell’area del parcheggio del cimitero e nei parcheggi sul retro di due supermarket cittadini.

Solo per una persona sono in corso accertamenti più approfonditi, dopo aver presentato un malessere non ancora riconducibile a sintomatologia sospetta Covid”.