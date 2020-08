Boves di sera: aspettando San Bartolomeo in piazza Italia

La prossima settimana, da mercoledì 26 a domenica 30 agosto, a Boves, in piazza Italia, ci saranno iniziative di intrattenimento per i bovesani, con musica e cinema.



Di seguito il ricco programma serale:



Mercoledì 26 agosto, ore 20:45, Musica sotto le stelle: la Rumorosa

Tradizionale concerto della banda musicale Silvio Pellico di Boves “La Rumorosa”, Diretto dal Maestro Rossi Guglielmina, musica e immagini sul maxischermo.



Giovedì 27 agosto, ore 17:15, Cinema all’aperto - Dedicato ai piccoli. “Inside Out” esilarante film di animazione dove le protagoniste sono... le emozioni!



ore 20:45, Cinema all’aperto - Il film capolavoro “Il Gladiatore” - Un colossal «eterno» vincitore di 5 premi Oscar diretto da Ridley Scott e interpretato da Russel Crowe. Epico, storico, drammatico: da rivedere all’aperto, con gli incredibili effetti speciali.



Venerdì 28 agosto, ore 20:45, Cinema all’aperto - Il musical “Moulin Rouge” - Spettacolarità scenica, surrealismo, il rosso e i toni cupi che fanno da sfondo alla straordinaria voce di Nicole Kidman e Ewan McGregor che in questo film, vincitore di due premi Oscar, stupiscono per le loro straordinarie doti canore.



Sabato 29 agosto, ore 20:45, Vie di Jazz Matteo Brancaleoni - The Italian Crooner (16° edizione) nella bella cornice di Piazza Italia, Matteo Brancaleoni, conosciuto come «il Bublè Italiano» proporrà una selezione di brani dal Broadway al pop, dai classici di Jerome Kern, Cole Porter, George Gershwin, Burt Bacharach ai classici italiani di Gino Paoli e Domenico Modugno. Il live è un insieme di atmosfere intime e vellutate mescolate ai ritmi più coinvolgenti swing, in equilibrio tra musica ricercata e intrattenimento proprio come vuole la tradizione dei grandi «crooners» del passato, da Frank Sinatra a Dean Martin.



Domenica 30 agosto, ore 20:45, Boves magica - La grande illusione Great Illusion One Man show da Broadway Boves dà il benvenuto ad uno dei più famosi illusionisti italiani nel mondo, protagonista per due anni del World Tour dello spettacolo di Broadway «The Illusionist».



Si ricorda che nel pieno rispetto delle disposizioni anti covid, i posto sono limitati e la prenotazione è obbligatoria chiamando lo 0171 391 851 - Biblioteca del Ricetto, Assessorato alla Cultura della Città di Boves.