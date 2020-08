Estate positiva per Gb Viaggi nonostante la stagione post Covid

In una stagione che va per concludersi, è tempo dei primi bilanci per il turismo in Italia. L’andamento particolare di quest’insolita estate rileva un trend in calo sull’andamento del turismo italiano. Dati apparentemente molto negativi registrano perdite sia nelle regioni del Nord che in quelle del Sud. Tra le cause principali l’avvento dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che pare aver allontanato il turismo straniero e aumentato la difficoltà economica di molte persone. A seguito della pandemia, Federalberghi ha diffuso i primi dati, raccontando di “un vero e proprio tracollo delle presenze negli esercizi ricettivi”. I dati di luglio registrano un calo generale del 51% con un meno 76,4% delle presenze straniere e un meno 24,5% degli italiani.

Nell’estate nera post-Covid, però, c’è chi fa meglio dell’anno scorso. Succede in Calabria, complici il basso tasso di contagio durante la pandemia, il contributo del bonus vacanze e il duro lavoro sulla qualità e la ricerca di strategie alternative per superare un periodo abbastanza complesso. La stagione estiva 2020, in contro-tendenza rispetto alle previsioni, sta per concludersi con un vero e proprio boom di prenotazioni. I turisti hanno premiato la punta dello stivale che ha registrato il sold-out nella maggior parte dei suoi villaggi turistici in Calabria. Una grande sorpresa per questa regione che proprio in quest’anno dal turismo incerto spicca per la sua forte crescita. A invertire questa tendenza i dati di Gb Viaggi che anche quest’anno si riconferma come uno dei tour operator top player del settore, e nonostante la stagione potesse essere seriamente compromessa, ha deciso di incrementare i suoi investimenti raggiungendo un sostanziale incremento delle vendite. “E’ con grande entusiasmo – annuncia Domenico Stefanelli, direttore delle vendite – la Gb Viaggi ha raggiunto un fatturato che va ben oltre le proprie aspettative con un 20% in più rispetto alla stagione estiva 2019”.





Il contributo del Bonus Vacanza, i dati dei bonus erogati dalla Regione Calabria, gli incentivi di Gb Viaggi.





Un contributo importante per la ripresa del comparto turistico italiano, in questa stagione sui generis, è arrivato dal Bonus Vacanza, l’incentivo previsto dal Decreto Rilancio che ha riscosso un discreto successo. Solo in Calabria sono stati spesi, ad oggi, 7859 incentivi per un valore complessivo di 3.737.661 di euro. In testa la provincia di Cosenza dove sono stati già erogati 3.895 bonus per un valore di 1.860.056 di euro, seguita dalla provincia di Vibo Valentia con i suoi 2.268 bonus per un totale di 1.070.796 di euro, Catanzaro 657 per un valore complessivo di 311.202 di euro e Reggio Calabria erogati 207 incentivi per un importo di 97.271 euro.

Dati che fanno ben sperare e che sottolineano quanto le famiglie abbiano ricercato strutture aderenti all’iniziativa, ma soprattutto quanto siano importanti i parametri di sicurezza garantiti all’interno dei villaggi turistici. Una scommessa vinta da chi ha puntato sulle potenzialità di quest’incentivo. Gb Viaggi è tra i pochi tour operator ad aver scommesso sul bonus vacanza aderendo all’iniziativa con tutti i Gb Club e la maggior parte dei suoi Gb best. “Oltre l’80% degli utenti che hanno prenotato – continua Stefanelli – ha richiesto l’incentivo. La lungimiranza dell’area commerciale è stata fondamentale per la vittoria di questa scommessa, puntando sull’anticipo, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati all’agenzia”. Lasciano abbastanza di stucco queste parole, tanto più perché pronunciate da uno dei tour operator più affermati nel settore. Perché se è vero che i dati di Ferragosto 2020 per il turismo italiano sembrano leggermente migliori, arrivano dopo mesi di crisi e un futuro decisamente incerto.





La ricetta del successo della Gb Viaggi





Il successo deriva da una ricetta vincente che ha messo insieme una molteplicità di elementi che vanno dall’ottima gestione del bonus vacanza alle innovative tecniche di promozione turistica messe in atto dall’azienda. In questa stagione, più che mai, è stato necessario fare un lavoro di booking meticoloso e costante, in tanti hanno, infatti ricercato offerte vantaggiose e last minute. Questo, insieme ad un lavoro di promozione, che ha unito prezzi competitivi a giochi divertenti convogliati nelle maratone o nelle aste vacanza, ha contribuito a elaborare una strategia vincente che sta permettendo una sostanziale crescita dell’azienda. Ingrediente fondamentale di questa ricetta è stato sicuramente il mantenimento di alti standard qualitativi all’interno dei villaggi in Calabria. Un orizzonte che si sta espandendo con una serie di proposte di qualità in tutto il Mare Italia e in montagna.