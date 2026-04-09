CONFAPI CUNEO promuove il convegno “Ambiente & Energia” dedicato alle PMI

Giovedì 16 aprile 2026 alle ore 17.30, nella sede di Confapi Cuneo in Corso Nizza 16, si terrà il nuovo appuntamento promosso dall’Unione di categoria “Ambiente & Energia”, con la seconda edizione del convegno dedicato al risparmio energetico e alle prospettive di sviluppo per le piccole e medie imprese.

Il workshop, dal titolo “Shock energetici ed effetti sulle PMI, come gestire l’emergenza e progettare il futuro”, nasce con l’obiettivo di offrire alle aziende strumenti concreti per affrontare una fase ancora complessa sul fronte dei costi energetici e della transizione. Al centro dell’incontro ci saranno analisi, soluzioni tecnologiche, incentivi e strategie operative pensate per rispondere ai bisogni reali delle singole imprese.

Durante il convegno, esperti e consulenti approfondiranno diversi temi di forte interesse per il mondo produttivo: dall’analisi delle bollette per individuare criticità e possibili margini di risparmio, agli impianti alimentati da energie alternative, fino alla corretta manutenzione del fotovoltaico. Spazio anche alle BESS, le batterie industriali per la gestione dell’energia, agli incentivi oggi disponibili, alle misure già attive e alle opportunità legate alla mobilità elettrica come leva per ridurre i costi aziendali.

Il programma prevede l’apertura dei lavori con Massimo Marengo, referente nazionale Energia Confapi, che offrirà un quadro sulla situazione generale dell’energia in Italia. Seguiranno gli interventi di Matteo Paseri, responsabile commerciale Eviso, sui prezzi di energia elettrica e gas, contratti e opportunità; Daniele Avico, responsabile CER Eneralpi, sulla situazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili; Luca Perrone di STP Progetti su iperammortamento e conto termico 3.0.

Interverranno poi Federica Monte di KIA Vento e Gioele Postiglioni di Pulipanel, che parleranno dei vantaggi della mobilità elettrica attraverso l’autoproduzione dell’energia da fotovoltaico e della sua corretta gestione e manutenzione. A seguire, Paolo Giacchero di Albasolar approfondirà il tema delle batterie industriali BESS e del loro utilizzo per trading e shifting, anche in assenza di impianti fotovoltaici. Chiuderà la serie di interventi Mattia Devale di STP Progetti con un focus su agrisolare, agrivoltaico e transizione 5.0, tra situazione attuale e scenari futuri.

L’incontro si concluderà con un dibattito aperto al pubblico, pensato per favorire il confronto diretto tra relatori e imprese presenti.

Per partecipare è necessario accreditarsi scrivendo a meeting@confapicuneo.it oppure contattando il numero 0171 601977.