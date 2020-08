I vigili del fuoco del comando di Cuneo sono intervenuti questo pomeriggio, lunedì 31 agosto, a Fossano in via Centallo per un incidente stradale.

La squadra dei volontari del distaccamento locale ha soccorso un automobilista uscito di strada con la vettura.

Il ferito è stato affidato alle cure dell'equipe sanitaria.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.