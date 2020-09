Apre a Saluzzo Compara24, uno sportello fisico che farà la gioia di tutti gli utenti costretti e subire tariffe di polizze assicurative, utenze, rate mutui

Compara24 nasce come spin-off di PolizzaMigliore,it, affermata azienda saluzzese con una team di professionisti che opera nel settore assicurativo online (broker e agenzie di primarie compagnie) e che vanta una lunga esperienza a partire dal 1991.

Oggi, in cui è piuttosto frequente rivolgersi al mondo del web per ottenere tariffe su polizze assicurative auto, oppure utenze domestiche ed anche prestiti, ci si scontra però con tutte la difficoltà dovute a rapporti freddi e impersonali con le varie piattaforme online e con i dubbi crescenti di non aver ottenuto un buon servizio, e quindi l’idea di avere dei validati professionisti che conoscano profondamente il mondo del web e le sue dinamiche è rassicurante e confortevole. Per questo è nata Compara24.

Compara24 è in grado di fornire la migliore tariffa per polizze assicurative per veicoli e persone, utenze gas e luce, mutui e prestiti, comparando le offerte esistenti online e, in base alle esigenze specifiche, scegliere quelle più accattivanti dal punto di vista economico e di servizi offerti.

Grazie ad accordi con Comparatori leader di mercato Compara24 è quindi in grado dia proporre le offerte più convenienti dando la possibilità di concludere direttamente la scelta e l’acquisto. Soprattutto nel mondo assicurativo le proposte, e le garanzie, sono davvero tantissime e, se non accompagnati nelle scelte, si rischia di pagare troppo e male cose che contano meno di altre. È quindi l’esperienza e la preparazione di chi sa scegliere in mezzo a mille possibilità, a rendere solida ed economica quella polizza mirata e necessaria per proteggere i nostri beni ed i nostri affetti nel migliore dei modi, e anche nel prezzo.

Saper fare ciò rende Compara24 estremamente competitiva sui prezzi ma soprattutto la pone come riferimento fisico cui porre domande ed ottenere risposte, certi di uscire con la migliore soluzione che si andava ricercando e senza la paura che, nelle pieghe di un contratto online, si nascondano spiacevoli sorprese.

Così come si potrà accedere attraverso Compara24 per ogni successiva variazione, ulteriori preventivi o necessità più complesse rivolte ai professionisti e alle aziende. Fondamentale inoltre, per le polizze assicurative, è il poter contare sullo sportello Compara24 per l’assistenza sinistri.

Venerdì 11 settembre, dalle ore 18, l’inaugurazione del punto Compara24 di Saluzzo, a cui siete tutti invitati per conoscere personalmente lo staff che si prenderà cura di voi.

Compara24 - Piazza Cavour 24 - Saluzzo (CN) - Tel 0175-41671