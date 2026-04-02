Federbimbi Confesercenti Cuneo entra a far parte di Coresi06

La Federbimbi Confesercenti Cuneo - la federazione italiana che raggruppa gli ex baby parking - è entrata a far parte di Coresi06, ossia la Conferenza regionale del sistema integrato 0-6 anni.

“Siamo molto contenti di questa possibilità che ci è stata offerta dalla Regione Piemonte”, spiega la pedagogista Cinzia Marchisio, tra le fondatrici e presidente di Federbimbi. “Si tratta di un organismo di coordinamento e confronto tra tutti i servizi dell’infanzia, da 0 a 6 anni, con lo scopo di diffondere la cultura dell’infanzia e migliorare i servizi educativi per i bambini piccoli”.

La Federbimbi è un’associazione molto rappresentativa di questa realtà, che rientra in toto in quelli che ora sono gli ex baby parking. Far parte di Coresi06 è molto importante per Federbimbi, in quanto attraverso questa Conferenza regionale - voluta dalla normativa 30 del ‘23, è possibile essere informati sulle disposizioni che si intende assumere a livello educativo. “Noi, come associazione Federbimbi – sottolinea la presidente Marchisio - possiamo esprimere il nostro punto di vista, su un comparto che conosciamo molto bene”.

Un risultato non scontato per Federbimbi, che ha come obiettivo il benessere dei più piccoli attraverso un servizio sempre più dispensabile per i genitori. “Ringraziamo Confesercenti e il suo direttore Nadia dal Bono che ha subito creduto in noi - conclude Cinzia Marchisio - e anche la Regione Piemonte, l’Ufficio istruzione e l’assessore Paolo Bongiovanni che fin da subito ha capito le problematiche del nostro comparto e i timori delle tante persone che ci lavorano con passione e professionalità, tanto da organizzare immediatamente un incontro per capire come poter esserci di aiuto”.