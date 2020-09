Castellani Shop, l’arredo professionale dalla qualità garantita

Nel campo dell’industria, negozi e uffici, l’arredo fa la differenza nella gestione dei processi produttivi e nella percezione del brand da parte del cliente. Ed è considerato anche un investimento. Ecco perché la qualità Made in Italy di Castellani Shop ha conquistato la fiducia di oltre 50mila clienti.

Lo store digitale è uno dei principali operatori del settore, merito di Castellani Srl, impresa che realizza gli articoli in catalogo ed è operativa da oltre sessant’anni nella produzione di scaffalature metalliche e soluzioni d’arredo per ufficio e attività commerciali.

La qualità 100% italiana della proposta viene attestata dalla certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale). All’interno dell’offerta troviamo banchi da lavoro , scaffali metallici, banchi vendita, vetrine espositive, arredo ufficio, sedie da ufficio, arredi aziendali e molto altro ancora.

Nel perseguimento dell’obiettivo della soddisfazione del cliente, i processi realizzativi seguono norme e regolamenti in materia di qualità e sicurezza. Gli articoli si rivelano quindi durevoli e sono concepiti per assicurare eccellenti performance dal punto di vista di funzionalità e usabilità.

Sconti outlet, spedizione gratuita e il riconoscimento d’eccellenza ITQF

Oltre a migliaia di arredi di qualità italiana, in grado di rispondere alle esigenze di industria, negozio e ufficio, Castellani Shop propone tanti altri servizi e condizioni che rendono unica l’esperienza d’acquisto.

I designer di Castellani Srl sono a disposizione del cliente per la progettazione di soluzioni moderne e innovative per i suoi ambienti. Sono proposte inoltre scaffalature personalizzabili da negozio e magazzino, e vengono presentate offerte con sconti davvero competitivi nella sezione Outlet.

Il cliente trova nel servizio di assistenza un punto di riferimento per risolvere dubbi e individuare la soluzione perfetta per la propria azienda. E per ordini di oltre 500 euro + Iva, la spedizione è a costo zero in Italia.

L’acquisto è semplice, avviene in pochi passaggi, e prevede solo modalità di pagamento sicure (bonifico bancario, carta di credito, PayPal). A conferma dell’impegno nel rispetto delle buone prassi online, Castellani Shop ha conseguito il Sigillo Netcomm.

Lo store digitale è uno dei cinque migliori e-commerce italiani nell’ambito delle forniture industriali. È quanto emerge dall’ultima indagine dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, che ha recentemente stilato la classifica delle migliori piattaforme 2020/2021 nel mondo del commercio elettronico del nostro Paese.