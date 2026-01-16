Saluzzo restituisce 12 mila euro di Irpef a 82 contribuenti

Negli scorsi giorni ottantadue contribuenti hanno ricevuto dal Comune di Saluzzo la restituzione dell’addizionale comunale all’Irpef che era stata pagata nel 2024.

Dalle casse del municipio sono tornati ai cittadini saluzzesi 12 mila 275,86 euro. In media, se la quota fosse stata la stessa per tutti, si tratta di circa 150 euro a testa.

L’Amministrazione civica, attraverso avvisi pubblicati anche sul sito web del Comune, ogni anno annuncia la possibilità di candidarsi per la restituzione della somma, per le famiglie meno abbienti.

«I requisiti – dicono dall’Ufficio ragioneria – sono la residenza nel territorio del Comune di Saluzzo nell’anno di riferimento, quindi in questo caso il 2024, e avere un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) dell’intero nucleo famigliare inferiore o pari a 25 mila euro. Inoltre, è necessario essere in regola con il pagamento di tutte le tasse e i tributi di competenza comunale».

Il richiedente, infine, non deve possedere altri immobili oltre all’abitazione principale. Il numero di cittadini saluzzesi che usufruisce di questa agevolazione è in crescita. Per il 2023 i richiedenti erano stati 73 e la somma restituita era stata di 10 mila 675,18 euro.