Ferrero: alla famiglia 750 milioni di dividendi dalla holding Schenkenberg

Dividendi per 750 milioni di euro per Schenkenberg, la holding della famiglia Ferrero.
Secondo quanto emerge dai documenti appena depositati in Lussemburgo – riferisce l’agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor – , la società di controllo della multinazionale dolciaria ha staccato ai suoi azionisti una maxi-cedola a valere sul bilancio del 2024.
Il dato è in linea con quello degli ultimi due anni, mentre nel 2022 era arrivata a toccare i 765 milioni.
Nel corso dell'ultimo esercizio – si rileva ancora – la società capogruppo Ferrero International ha portato in dote a Schenkenberg utili per 650 milioni, quanto l'anno precedente. Somma che, insieme ad alcuni investimenti minori, ha consentito alla holding di registrare un utile complessivo di oltre 682 milioni.