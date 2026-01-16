Sei anni di Type Club: una serata di festa tra musica, ballo e investimenti sul futuro

Mercoledì 14 gennaio è stata una serata speciale al Type Club di Centallo, che ha festeggiato il suo sesto compleanno con il pubblico delle grandi occasioni. Un locale pieno, tanta voglia di ballare e un clima familiare, quello che negli anni ha reso questo posto un punto di riferimento per gli amanti della musica da ballo.

Sul palco la Grande Orchestra di Francesca Mazzuccato, affiancata da Matteo Bensi, protagonista di una serata intensa e molto partecipata. La pista non si è mai fermata e il taglio della torta, molto apprezzato dal pubblico, ha segnato uno dei momenti più sentiti della festa.

In sei anni il Type Club ha fatto molta strada, investendo in modo concreto sulla struttura. La sala interna e il giardino esterno sono stati rinnovati con nuovi impianti acustici, casse, luci ed effetti scenici. Un lavoro costante, pensato per migliorare la qualità delle serate e offrire ai ballerini un’esperienza sempre più curata.

Il programma settimanale resta uno dei punti di forza del locale: il mercoledì è dedicato al disco liscio, il venerdì ai balli caraibici, mentre il sabato e la domenica vedono protagoniste le grandi orchestre di liscio. Una volta al mese spazio anche alle serate anni ’90 e 2000, con band selezionate e molto apprezzate dal pubblico.

A raccontare il significato di questo traguardo sono anche le parole delle titolari Enrica e Serena “… questi sei anni sono stati fatti di lavoro, impegno e scelte precise. Vedere la pista sempre piena ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Abbiamo sempre creduto negli investimenti e nella qualità, perché vogliamo che chi entra qui si senta bene, si diverta e abbia voglia di tornare. Il grazie più grande va ai nostri ballerini, che in questi anni ci hanno dato fiducia e continuità. L’alta fidelizzazione dimostra che qui si sta bene: ampio parcheggio, servizio di sicurezza, guardaroba, tavolini e sedie per tutti. Grazie a tutti e … ci vediamo in pista!”.