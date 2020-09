L'Atl del Cuneese ad "Aromatica"per promuovere le eccellenze cuneesi

L’ATL del Cuneese è protagonista in questo ultimo fine settimana d'estate alla manifestazione "Aromatica" di Diano Marina, grande rassegna dedicata alle eccellenze dell’agroalimentare, dell’enogastronomia e dei prodotti tipici locali. L'evento dianese ha in programma un percorso fieristico dedicato ai produttori, momenti di degustazioni, cooking show, laboratori, cene a tema e a 4 mani, conferenze e presentazioni di libri. "La presenza della nostra ATL a questo evento promozionale in Liguria è carica di significato. - dichiara il Presidente dell'ATL del Cuneese, Mauro Bernardi - La Liguria rappresenta da sempre un nostro mercato di riferimento e con questa partecipazione intendiamo riproporre con positività ed entusiasmo l'offerta turistico-culturale e gastronomica della nostra provincia, fruibile anche in questo particolare periodo, nel rispetto di tutte le norme per il contenimento del contagio da Covid-19. Le strutture ricettive sono strutturate per accogliere in sicurezza turisti e visitatori, Sindaci e Pro Loco stanno lavorando per calendarizzare eventi (seppur in forma ridotta o con veste diversa) per l'autunno: questa vetrina è dedicata a loro, allo spirito di resilienza cuneese."

Nella giornata di sabato 19 settembre, lo stand dell'ATL del Cuneese vedrà la partecipazione della Pro Loco di Faule che proporrà ai visitatori degustazioni della tradizionale Bagna Caôda.