Monastero Vasco: pericolosità della provinciale 271, sopralluogo tra i residenti, la Provincia e l'Amministrazione comunale

Automobilisti che sfrecciano ad alta velocità. I residenti del comune di Monastero Vasco, preoccupati, hanno chiesto l’intervento dell’amministrazione per cercare di risolvere una situazione che sta diventando insostenibile per chi abita vicino alla strada provinciale 271, in particolare nel tratto Villero-Niere.

Si è tenuto ieri sera, giovedì 24 settembre, un sopralluogo tra i residenti, il vice sindaco, l’assessore Giovanni Battista Turco e il signor Dotta, caporeparto della Provincia di Cuneo.

“La nostra amministrazione chiederà all'Unione Montana delle Valli Monregalesi (di cui il nostro Comune fa parte) di predisporre, al fine di prevenire incidenti, dei servizi di controllo della velocità mediante l'ausilio di agenti di polizia municipale dell'Unione del Fossanese con cui siamo convenzionat” – spiega il vice sindaco.