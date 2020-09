Tanti auguri, Cuneo-Nizza: due libri e il banchetto firme del FAI per festeggiare 41 anni di (travagliata) storia

Manca poco più di una settimana al quarantunesimo compleanno della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza, un'occasione per mantenere alta l'attenzione sul presente e sul futuro dei trasporti interregionali che il Comitato ferrovie locali di Cuneo e il Comune del capoluogo non intendono lasciarsi scappare.

Nel corso della serata, sulla torre civica di Cuneo verrà proiettata la bandiera europea; inoltre, in via Roma davanti al municipio verrà installato un banchetto di raccolta firme del FAI: a inizio settembre le firme raccolte per promuovere la Cuneo-Nizza a Luogo del Cuore superavano le 10mila, portando il progetto in quinta posizione a livello nazionale.