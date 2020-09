Gabusi a Cavallermaggiore per la sospensione dei treni per Bra: la linea non è chiusa ma per ora non è possibile riattivarla

Nuovo sopralluogo con la regione per l’annosa questione dei treni sospesi sulla linea Cavallermaggiore-Bra.

Questo pomeriggio l’assessore ai trasporti Marco Gabusi ha incontrato il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro e il sindaco di Bra Gianni Fogliato in frazione Madonna del Pilone a Cavallermaggiore.

“Era giusto andare sul posto a verificare di persona come diminuire i disagi che la sospensione della linea ferroviaria ha provocato. Come sempre i cittadini si sono dimostrati comprensivi, seppur manifestando perplessità. Lavoreremo insieme ai comuni e alla provincia per migliorare la sicurezza della fermata” ha dichiarato Gabusi, in merito alla fermata pericolosa che era stata allestita in un primo momento proprio sulla provinciale a Madonna del Pilone, poi spostata davanti alla più sicura stazione ferroviaria di Cavallermaggiore.

“Durante l’incontro l’assessore ha annunciato di non voler dichiarare la linea chiusa, non è sua intenzione non far tornare il treno, ma in questo momento guardando il numero dei passeggeri ci ha confermato che non è possibile riattivarla - spiega il sindaco Sannazzaro - La nota positiva è che si è dichiarato aperto al dialogo con la Provincia per rendere le fermate sulla provinciale più ampie e sicure. Sulla questione dell’elettrificazione della linea ci ha detto che ne terrà conto nell’elenco delle opere, ma non promette nulla”.

Il sindaco di Bra Fogliato ha poi presentato alcune lamentele dei commercianti di Bra in merito al traffico creato in centro città dai bus, messi a sostituzione del treno per il trasporto degli studenti da Cavallermaggiore a Bra.

Presenti all’incontro anche il consigliere regionale Paolo Demarchi, l’ex consigliere comunale di Bra Valter Bergesio, insieme a diversi cittadini e genitori dei ragazzi che quotidianamente utilizzano i bus messi a disposizione per il trasporto degli studenti.