Arenaways sigla un accordo per wifi e servizi digitali, saranno anche sui treni della Cuneo-Saluzzo-Savigliano e della Ceva-Ormea

Dovrebbe essere riattivata da gennaio 2025 la linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Savigliano, con 14 corse al giorno. Tre anni più tardi, dal 2028, il ritorno dei treni, anche sulla Ceva-Ormea.

Questo è quanto era stato annunciato, lo scorso marzo, durante un incontro a Manta, dal governatore Alberto Cirio, alla presenza dell'amministrazione regionale, dei sindaci dei comuni interessati e dai rappresentanti del settore mobilità che coinvolti nell'operazione: Rete Ferroviaria Italiana, Agenzia Mobilità Piemontese e la Longitude Holding-ArenaWays.

E proprio la holding, che ha come obiettivo la riapertura delle due storiche ferrovie dismesse, ha comunicato di aver siglato un accordo con la società ceca Passengera per servizi di infotainment e wifi a bordo delle vetture.

"I treni Arenaways - si legge nella nota - che opereranno sulla linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano a partire da gennaio 2025 e, a seguire, anche sulla Ceva-Ormea così come i treni speciali che saranno attivati nel corso del tempo sul territorio piemontese, metteranno gratuitamente a disposizione dei viaggiatori gli innovativi servizi digitali firmati Passengera, realtà operante in tutto il mondo con base a Praga."

"Siamo un operatore privato con l’ambizioso obiettivo di ridefinire il viaggio in treno, portando innovazione e qualità anche sui collegamenti locali. - il commento di Matteo Arena, CEO Arenaways Longitude Holding - "Abbiamo scelto il sistema di infotainment Passengera perché permettere di connettere, intrattenere ed aggiornare i passeggeri adeguatamente ed in tempo reale per tutta la durata del viaggio, offrendo contestualmente informazioni ed approfondimenti sulle località e i luoghi d’interesse presenti lungo la tratta. In accordo alla nostra filosofia “Rail different”, saremo i primi ad offrire anche sui collegamenti locali servizi di WiFi e infotainment gratuiti, fino ad oggi appannaggio dell’alta velocità".

La piattaforma software modulare di Passengera offrirà una serie di funzionalità complete: aggiornamenti in tempo reale sulla tratta, previsioni meteo, mappe interattive e schede dettagliate sulle stazioni. La sezione intrattenimento, inoltre, avrà una gamma variegata di film, libri, audiolibri e giochi.

L'offerta di Longitude per la Cuneo-Saluzzo-Savigliano prevederebbe per il periodo scolastico e nei giorni feriali venti treni al giorno di cui otto treni Cuneo-Saluzzo-Savigliano e dodici sulla direttrice Saluzzo-Savigliano. Nello stesso periodo e per i giorni festivi previsti otto treni sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano. Nel periodo non scolastico, quindi per dodici settimane all’anno, dieci treni al giorno Saluzzo-Savigliano. La fascia oraria servita dalle 5 del mattino alle 19.