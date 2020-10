Raccolta funghi freschi: ecco come conservarli nel migliore dei modi

L'autunno è il periodo perfetto per vivere delle belle scampagnate in montagna, alla ricerca di funghi freschi. Nel momento in cui si fa ritorno alla propria abitazione, però, capita spesso e volentieri di non avere tempo, e magari nemmeno voglia, di cucinarli immediatamente.

Ecco spiegato il motivo per cui nasce l'esigenza di conservarli, visto che si tratta di uno di quei cibi che deperiscono con notevole rapidità. Chi conserva i funghi freschi in maniera corretta potrà godersi le loro proprietà, ma anche la loro bontà anche tempo dopo. Tra le principali caratteristiche dei funghi troviamo indubbiamente il fatto di avere un alto contenuto di vitamina C al loro interno.

Come congelare o essiccare i funghi

I funghi si possono congelare, anche se nel momento in cui la raccolta è andata particolarmente bene, è chiaro che non si può avere così tanto spazio in freezer. Inoltre, i funghi devono essere ovviamente cotti prima di congelarli, in maniera tale da conservare le loro qualità e fermare l’attività enzimatica.

Senza avere spazio nel freezer, la principale alternativa equivale ad essiccarli, quando sono ancora freschi. Il vantaggio è quello, da secchi, di avere un ingombro veramente ridotto all'interno della dispensa. Per essiccare i funghi si può sfruttare uno dei vari essiccatori per alimenti che sono presenti sul mercato. Infatti, per impiego domestico o professionale, questo particolare tipo di elettrodomestico da cucina offre la possibilità di provvedere alla disidratazione dei vari cibi, non solamente funghi, ma pure frutta e verdura, permettendo al contempo di conservare il 90% delle rispettive proprietà nutritive e organolettiche. Un sistema che torna decisamente utile, quindi, non solamente per i privati, ma anche per i ristoranti, che hanno ovviamente la necessità di conservare quantitativi molto più ingenti di funghi.

Essiccatori alimenti: i vantaggi

Questo elettrodomestico sta diventando sempre più diffuso perché permette una conservazione ottimale non solo dei funghi, ma di tanti altri alimenti, senza però prevedere l'uso di conservanti. In questo modo, sia i funghi che verdura oppure frutta potranno essere consumati anche dopo diverso tempo dalla raccolta. Il vantaggio è anche quello di poter acquistare questo tipo di elettrodomestico ad un prezzo molto interessante, senza dimenticare come ci siano anche modelli evidentemente più completi e grandi per scopi e usi professionali.

Suggerimenti per essiccare i funghi

Quando si parla dell’essiccamento, si fa riferimento, ovviamente, ad un sistema particolarmente antico. Usando tali elettrodomestici c’è la possibilità di rimuovere completamente l'umidità, sfruttando un sistema di riscaldamento che dura molto a lungo, oppure optando per una circolazione obbligata dell’aria calda.

In generale, il sistema di essiccamento maggiormente sicuro e affidabile, senza usare il calore, è rappresentato dalla liofilizzazione, che prevede un velocissimo processo di raffreddamento sottozero, in un apposito contenitore sottovuoto.