Auto si scontra con un’altra vettura e finisce in una scarpata lungo la Fondovalle Tanaro

Sono tuttora in corso le ricerche degli occupanti di un’automobile che nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 dicembre, è stata coinvolta in uno scontro con un’altra vettura, mentre entrambe percorrevano la Fondovalle Tanaro in territorio di Farigliano.

In seguito alla collisione la prima automobile è finita nella scarpata che precede il ponte sul fiume presente in quel punto.

All’arrivo dei soccorritori – a giungere in zona i sanitari del Servizio regionale di Emergenza 118, due squadre di Vigili del Fuoco arrivate da Mondovì e dal Distaccamento Volontari di Dogliani, e i Carabinieri di Fossano – l’auto finita fuori strada era già stata abbandonata dai suoi occupanti.

I soccorritori compiendo ulteriori verifiche per escludere la presenza di feriti nel tratto percorso dal mezzo durante l’uscita di strada.