Pagamento contactless con NFC, vantaggi e svantaggi

Nel corso degli ultimi anni si è diffusa sempre più la metodologia di pagamento contactless. La maggior parte dei negozi tradizionali, infatti dà l'occasione di saldare i propri conti con il pagamento con carta di credito o senza comunque contanti. È una tecnologia che offre una serie di vantaggi, ma anche a volte, degli inconvenienti. La tecnologia NFC, ovvero near field communication è quella maggiormente diffusa e consente di utilizzare tali apparecchi con lo scopo di garantire il pagamento contactless attraverso l'utilizzo di un POS Mobile. Vediamo quali sono i vantaggi del pagamento con carta di credito o meglio, del pagamento contactless.

Che cos'è la tecnologia NFC

La tecnologia NFC è una tecnologia per la comunicazione a corto raggio che si applica soprattutto, nei pagamenti POS mobili. In pratica, attraverso un pos portatile, si ha una chiara opportunità di saldare i propri conti. Offre una connettività senza fili a corto raggio ed è stata sviluppata dalle principali case elettroniche di tutto il mondo con una comunicazione di prossimità che funziona proprio come il bluetooth. È un tipo di comunicazione che permette di evitare il contante. Un'altra cosa importante, è scegliere anche un prodotto di buona qualità che funziona nel miglior modo possibile. Parliamo ad esempio, di un accessorio come SumUp Air , ovvero un lettore che permette di stabilire uno scambio di dati bidirezionale per i propri pagamenti. Si possono sincronizzare i dati tra i due dispositivi anche se sono diversi tra loro.

Come funziona la tecnologia NFC

Molti si chiedono come funziona la tecnologia NFC. In pratica, si stabilisce una rete peer-to-peer al proprio dispositivo mobile compatibile e gestisce tutti i pagamenti contactless. Infatti, funziona anche con i dispositivi smartphone, installando una specifica app. Grazie a questa struttura si potranno effettuare transazioni in maniera semplice, utilizzando il telefono e avvicinandolo vicino al pos portatile dell'esercente. Ad oggi, questi pagamenti che avvengono senza contanti sono sempre più popolari e funzionano anche con servizi come Google Play, Apple Pay e Samsung Pay. Quest'app permette di coordinare e gestire tutti i pagamenti effettuati e viene abbinata a modalità di pagamento differenti come carte di debito, PayPal e carte di credito. Il pagamento viene effettuato avvicinando il dispositivo al pos portatile oppure al registratore di cassa. La cosa interessante è che non si toccherà mai il portafogli e nemmeno le carte. Quindi il negoziante non dovrà per forza conoscere i dati di chi ha di fronte. A differenza del Bluetooth, il sistema NFC è assolutamente migliore in quanto non richiede un abbinamento precedente. NFC richiede solo che i dispositivi siano posizionati a breve distanza e poi il pagamento avviene in automatico attraverso questa trasmissione. Di fatti, l'atto di transazione economica potrebbe essere rischioso, se fatto attraverso un sistema tipo il Bluetooth.

La sicurezza della tecnologia NFC

Come già accennato, la tecnologia di un pos mobile NFC garantisce comunque un'ottima sicurezza. Pure se le prestazioni rispetto al bluetooth sono meno performanti, cè da dire che è in grado però di ricevere ed inviare informazioni attraverso una velocità di trasmissione massima che arriva anche a 424 kbps. Quindi, si può pagare con lo smartphone scambiando pochissime quantità di dati. Il chip NFC funziona sul token U2F FIDO2. Questo sistema permette di utilizzare una chiavetta per autenticarsi, in modo tale poi da procedere in altri servizi on-line attraverso l'autenticazione a due fattori, per esempio. Il vantaggio sta sempre nel fatto che ha un bassissimo raggio di copertura, ovvero di pochi centimetri e quindi chiaramente è difficile che qualcuno possa intercettare lo scambio di dati. Il sistema di pagamenti NFC può essere anche utilizzato anche per scambiare file tra dispositivi, ma non converrebbe un utilizzo di questo genere, perché la velocità sarebbe ridotta.

I vantaggi di pagamento contactless

Il pagamento contactless ha una serie di vantaggi che non bisogna sottovalutare. Basti pensare ad esempio, al fatto che è molto più veloce rispetto a quello che avviene attraverso la carta di credito convenzionale. Sotto la soglia dei 25 euro, non c'è nemmeno necessità di digitare il Pin. In questo modo, il pagamento diventa immediato e non c'è bisogno di ritirare i contanti. Nel corso dei prossimi anni questa tecnologia si diffonderà ancora di più e quindi non sarà proprio più necessario avere soldi contanti con se. La carta sarà utilizzata anche per piccolissimi acquisti come il giornale oppure il caffè. Del resto, a partire dal primo luglio scorso, vi è in tutti gli esercizi commerciali italiani l'obbligatorietà del pos. Un altro vantaggio della tecnologia NFC e dell'utilizzo di un posto portatile sta nel fatto che attraverso le applicazioni smartphone, come già accennato il cellulare viene utilizzato per i pagamenti inserendo semplicemente l'importo su PayPal o facendo un addebito di tipo diretto. Anche in questo caso non bisogna nemmeno avere con sé la carta di credito. È evidente che questo tipo di soluzione di pagamento sia destinata a diventare il futuro nell'ambito delle transazioni. Un altro vantaggio sta nella sicurezza dei pagamenti che diventano rapidi, semplici ed innovativi.

Gli svantaggi dei pagamenti contactless con NFC