Erano a piedi sulla Torino-Savona: fermati dalla Stradale cinque giovani stranieri senza documenti

Nella giornata di ieri 1° ottobre, dopo la segnalazione di alcuni automobilisti in transito sulla Torino-Savona all'altezza di Marene, la Polizia Stradale ha fermato cinque uomini presso l'area di servizio della zona.

I cinque, tutti stranieri, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, hanno dichiarato di essere di nazionalità libica. Non avevano documenti né parlavano italiano. Probabilmente sono stati scaricati da qualche camion con doppio fondo. Sono stati quindi portati in Questura a Cuneo.

Nessuno era fotosegnalato, il che esclude che siano arrivati in Italia via mare. E' probabile che siano entrati sul territorio nazionale via terra, magari dalla vicina Francia. Impossibile stabilire la loro identità e la loro provenienza. Tre di loro risultavano già fermati in un'altra provincia e colpiti da decreto di espulsione, in quanto clandestini, ma non ottemperato.

Per loro è riscattata la procedura: hanno tempo 15 giorni per lasciare l'Italia, anche se, non potendo essere trattenuti, è praticamente impossibile verificare che lascino effettivamente il Paese.

Gli altri due hanno formalizzato la domanda di protezione internazionale.