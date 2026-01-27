Truffe telefoniche: nel mirino anche i servizi alla prima infanzia, baby parking e asili

I servizi di prima infanzia, baby parking e asili del territorio cuneese, pubblici e privati, da ieri sono oggetto di tentate truffe telefoniche: un soggetto, spacciandosi per un funzionario del Comune di Cuneo, spesso dell’Ufficio Ragioneria o Tributi, richiede di versare una quota parte di un contributo in quanto erogato per una cifra maggiore rispetto quella spettante.

Si tratta di esperti manipolatori, millantano di essere responsabili di uffici, prospettano situazioni realistiche e creano condizioni in cui è difficile ragionare lucidamente.

"Nessun funzionario comunale effettua telefonate richiedendo bonifici o somme di denaro – è l’avviso che arriva dal Comune di Cuneo –: invitiamo chiunque ricevesse richieste di questo genere a non procedere e contattare immediatamente la Polizia Postale (0171 443558)".