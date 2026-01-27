Bra, controlli in zona stazione: nel 2025 la Polizia Locale impegnata per 1.600 ore

Numeri importanti quelli che la Polizia Locale di Bra ha raccolto per dare conto delle attività realizzate nel corso di tutto il 2025.

Il relativo resoconto è stato illustrato alla cittadinanza lo scorso giovedì 22 gennaio, nel tradizionale appuntamento legato alla ricorrenza del patrono San Sebastiano.

Scorrendone i numeri, il primo da evidenziare riguarda i 365 giorni nei quali il corpo ha effettuato servizio di pattugliamento ordinario (con orario dalle 7.15 alle 20) e serale-notturno, con due equipaggi impegnati tutti i venerdì e sabato fino all’una. I relativi controlli sono stati eseguiti sia nel concentrico che nelle varie aree verdi, nei quartieri e nelle frazioni.

Tra queste rientrano le 1.600 ore dedicate al controllo della stazione ferroviaria, dei giardini di piazza Roma e delle aree limitrofe.

Tra le competenze della Polizia Locale rientra ovviamente il controllo della viabilità e del rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada. Nei dodici mesi del 2025 sono state complessivamente 12.972 le sanzioni per infrazioni stradali elevate dagli agenti del corpo braidese, che le hanno redatte in 190 ore dedicate.; 48 i sequestri amministrativi di veicoli

La vigilanza sul commercio, sui mercati e sui pubblici esercizi ha impegnato i ventuno effettivi del Corpo per 1.098 ore.

Guardando invece alla sicurezza e viabilità presso le scuole, sono 4 le sedi che usufruiscono del servizio in modo continuativo: in via Marconi, piazza Giolitti, viale Madonna dei Fiori e le scuole medie Piumati di via Barbacana. Presso le altre sedi scolastiche viene effettuato un servizio a rotazione, in base alla disponibilità di agenti. A questa attività viene dedicata una media di 9 ore al giorno, per un totale di circa 2.000 ore all’anno.

Più nell’ombra, ma non meno importante il ruolo svolto dal call-center della centrale operativa attiva presso il Comando di via Moffa di Lisio: 22.221 sono le telefonate ricevute per varie richieste di intervento, che si attestano essere oltre 2mila. Oltre 20mila chiamate, infine, sono state effettuate dai braidesi per richieste di informazioni di carattere generale.